Егор Яковлев: От «Йокерита» не ожидали ничего нового: они бьют исподтишка, постоянно тыкаются

Защитник СКА Егор Яковлев поделился мнением о поражении от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).

- Провалили второй период, побежали все забивать, забыли об обороне, пропустили пару контратак – соперник этим воспользовался.

- С «Йокеритом» в этом сезоне непросто складываются матчи. Финский клуб – неудобный соперник для вас?

- Встречи с ними принципиальные для нас. Они всегда играют кость в кость. Нужно выигрывать такие матчи, у нас скоро плей-офф, это была хорошая проверка.

- Было несколько эпизодов, которые чуть не переросли в потасовки.

- Это типичная финская игра: бьют исподтишка, постоянно тыкаются. Ничего нового, все ожидали этого.

- Это поражение – как холодный душ, отрезвляющий перед плей-офф?

- Нам есть что менять. Хорошая пища для размышления на данный момент. Скоро очень важные игры, нужно менять отношение, - передает слова Яковлева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА проиграл «Йокериту» со счетом 3:5. В составе петербургского клуба дубль оформил Илья Ковальчук, еще одну шайбу забросил Евгений Дадонов. У финнов дважды отличился Томми Хухтала, еще по шайбе забросили Ессе Йоэнсуу, Оливер Лауридсен и Пекка Йормакка.

Следующий матч СКА проведет 23 января в гостях против «Сочи». Финский клуб на следующий день дома сыграет с «Барысом» из Астаны.

После 51 матча армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 118 очков. Команда Юкки Ялонена, сыграв столько же матчей, занимает восьмую строчку с 78 очками.