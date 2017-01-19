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Егор Яковлев: От «Йокерита» не ожидали ничего нового: они бьют исподтишка, постоянно тыкаются

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник СКА Егор Яковлев поделился мнением о поражении от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).

- Провалили второй период, побежали все забивать, забыли об обороне, пропустили пару контратак – соперник этим воспользовался.

- С «Йокеритом» в этом сезоне непросто складываются матчи. Финский клуб неудобный соперник для вас? 
- Встречи с ними принципиальные для нас. Они всегда играют кость в кость. Нужно выигрывать такие матчи, у нас скоро плей-офф, это была хорошая проверка.

- Было несколько эпизодов, которые чуть не переросли в потасовки. 
- Это типичная финская игра: бьют исподтишка, постоянно тыкаются. Ничего нового, все ожидали этого.

- Это поражение – как холодный душ, отрезвляющий перед плей-офф?
- Нам есть что менять. Хорошая пища для размышления на данный момент. Скоро очень важные игры, нужно менять отношение, - передает слова Яковлева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА проиграл «Йокериту» со счетом 3:5. В составе петербургского клуба дубль оформил Илья Ковальчук, еще одну шайбу забросил Евгений Дадонов. У финнов дважды отличился Томми Хухтала, еще по шайбе забросили Ессе Йоэнсуу, Оливер Лауридсен и Пекка Йормакка.

Следующий матч СКА проведет 23 января в гостях против «Сочи». Финский клуб на следующий день дома сыграет с «Барысом» из Астаны.

После 51 матча армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 118 очков. Команда Юкки Ялонена, сыграв столько же матчей, занимает восьмую строчку с 78 очками. 

Матч

СКА - Йокерит - 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)

Голы:

Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 5:41 (1:0 - бол.). Ковальчук (Яковлев), 11:33 (2:0). Йоэнсуу (Ниеми), 21:28 (2:1). Лауридсен (Марьямяки, Талая), 22:35 (2:2). Хухтала (Анттила), 28:07 (2:3). Дадонов (Шипачёв, Хафизуллин), 34:09 (3:3 - бол.). Хухтала (Анттила, Виртанен), 46:51 (3:4). Йормакка (Яакола, Регин), 50:10 (3:5).

Место и дата

19 января 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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