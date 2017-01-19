Илья Ковальчук: Если бы не Коскинен, проиграли бы «Йокериту» 3:10

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о поражении от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).



- Во втором периоде подумали, что игра сделана. Глупые ошибки в обороне. Несколько удачных бросков - и игра перевернулась.

- После вашего гола Ялонен вам что-то показывал. Что там произошло?

- Я играл, какая разница, что он мне показывал.

- «Йокерит» в этом году одержал всего две победы и обе над СКА.

- Молодцы, я их поздравляю. Это хорошая команда, тяжело против них играть.

- Понятно, что настроение не то, но СКА установил рекорд по заброшенным шайбам благодаря вашему голу.

- Какая разница, что я забросил? Проиграли - нужно делать выводы. Через девять игр плей-офф, так нельзя играть в обороне, как мы играем. Если бы не вратарь, 10:3 было бы.

- К Матчу звезд настроение появится?

- Посмотрим, - передает слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА проиграл «Йокериту» со счетом 3:5. В составе петербургского клуба дубль оформил Илья Ковальчук, еще один гол забил Евгений Дадонов. У финнов два раза отличился Томми Хухтала, по шайбе забросили Ессе Йоэнсуу, Оливер Лауридсен и Пекка Йормакка.

Следующий матч СКА проведет 23 января в гостях против «Сочи». Финский клуб на следующий день дома сыграет с «Барысом» из Астаны.

После 51 матча армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 118 очков. Команда Юкки Ялонена, сыграв столько же матчей, занимает восьмую строчку с 78 очками.