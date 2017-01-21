Луиш Нету: «Зенит» хорошо реагирует на нагрузки, которые предлагает тренерский штаб

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился впечатлениями от первого зимнего сбора, который проходит в ОАЭ.

– Был месяц каникул, сейчас – достаточно тяжелый сбор, проходят тяжелые физические нагрузки, много матчей. Мы стараемся выиграть каждый. Наша команда хорошо работает, реагирует на нагрузки, которые предлагает тренерский штаб.

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– Мирча Луческу пробует разные сочетания центральных защитников, в том числе – Доменико Кришито. Комфортно ли вам с ним играть?

– У нас очень сильный уровень обороны, подбор игроков. Ломбертс – очень опытный, Йованович – молодой, качественный защитник, Миммо – универсальный игрок, с ним мне тоже удобно, так же и с Новосельцевым. Без разницы с кем играть.

– В матче с «Сохаром» вы тайм провели с капитанской повязкой. Это случайность или вы – вице-капитан?

– Не столь важно, у кого повязка, с ней играют разные футболисты. Главное – уважение, которое мы испытываем друг к другу, - приводит слова Нету официальный сайт «Зенита».

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Напомним, в рамках сбора в Дубае, который завершится 22 января, «Зенит» провел пять товарищеских матчей. Петербуржцы одержали две победы над «Чанчунь Ятай» (5:2), «Сохаром» (14:1) и трижды сыграли вничью с «Айнтрахтом» (0:0), «Видеотоном» (1:1) и «Локомотивом» из Ташкента (0:0).

21 января сине-бело-голубые проведут заключительную игру против «Чанчунь Ятай». Матч начнется в 15:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.