Месси станет самым высокооплачиваемым игроком, подписав контракт с «Барселоной» до конца карьеры

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире, после того, как подпишет новый контакт с командой, сообщает Sport.es.

По информации издания, Месси ознакомился с условиями нового контракта, который рассчитан до конца игровой карьеры 29-летнего аргентинца и сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Напомним, на сегодняшний день самым высокооплачиваемым футболистом планеты является нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес, получающий 720 тысяч евро в неделю.