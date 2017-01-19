«Слован» на выезде обыграл «Нефтехимик», одержав шестую победу подряд

Хоккеисты «Слована» обыграли в гостях «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В составе «Нефтехимика» заброшенными шайбами отметились Рикард Йюнге и Игорь Полыгалов. У «Слована» точные броски на свой счет записали Михал Глинка, Ник Пластино и Павол Скалицки.

Отметим, что для «Слован» это уже шестая победа кряду в чемпионате КХЛ. «Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд.

После этой игры «Слован» набрал 75 очков в 52 встречах первенства и занимает десятую строчку в Западной конференции. «Нефтехимик» находится на девятом месте «Востока», имея в своем активе 66 очков.

В следующем матче 23 января «Нефтехимик» на домашней арене сыграет с новосибирской «Сибирью». «Слован» днем позже встретится в Хабаровске с местным «Амуром».

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