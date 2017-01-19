СКА проиграл «Йокериту», прервав пятиматчевую победную серию

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома проиграл «Йокериту» со счетом 3:5.

В составе петербургского клуба дубль оформил Илья Ковальчук, еще один гол забил Евгений Дадонов. У финнов два раза отличился Томми Хухтала, по шайбе забросили Ессе Йоэнсуу, Оливер Лауридсен и Пекка Йормакка.

Вторая шайба Ильи Ковальчука с передачи Егора Яковлева 216-й для СКА в регулярном чемпионате КХЛ, установив новый рекорд турнира.

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Напомним, следующий матч СКА проведет 23 января в гостях против «Сочи». Финский клуб на следующий день дома сыграет с «Барысом» из Астаны.

После 51 матча армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 118 очков. Команда Юкки Ялонена, сыграв столько же матчей, занимает восьмую строчку с 78 очками.