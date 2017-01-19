«Спартак потерпел восьмое поражение кряду, уступив на выезде «Сочи»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на домашнем льду обыграл столичный «Спартак» со счетом 4:1.

В составе победителей голами отметились Алексей Пепеляев, Игорь Игнатушкин, Андрей Костицын и Игорь Левицкий, а у гостей единственную шайбу забросил Константин Глазачев.

«Сочи» одержал третью победу подряд и с 77-ю очками занимает девятое место в Западной конференции, а красно-белые в ней же расположились на 13-й строчке, имея в активе 60 баллов.

Отметим, «Спартак» потерпел восьмое поражение кряду. Последний раз красно-белые выигрывали 28 декабря 2016 года, когда в гостях взяли верх над сегодняшним соперником - «Сочи» (4:1).

В следующем туре москвичи 23 января примут ЦСКА, а подопечные Вячеслава Буцаева в этот же день встретятся со СКА.

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