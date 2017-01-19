«Спартак потерпел восьмое поражение кряду, уступив на выезде «Сочи»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на домашнем льду обыграл столичный «Спартак» со счетом 4:1.
В составе победителей голами отметились Алексей Пепеляев, Игорь Игнатушкин, Андрей Костицын и Игорь Левицкий, а у гостей единственную шайбу забросил Константин Глазачев.
«Сочи» одержал третью победу подряд и с 77-ю очками занимает девятое место в Западной конференции, а красно-белые в ней же расположились на 13-й строчке, имея в активе 60 баллов.
Отметим, «Спартак» потерпел восьмое поражение кряду. Последний раз красно-белые выигрывали 28 декабря 2016 года, когда в гостях взяли верх над сегодняшним соперником - «Сочи» (4:1).
В следующем туре москвичи 23 января примут ЦСКА, а подопечные Вячеслава Буцаева в этот же день встретятся со СКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
ХК Сочи - Спартак - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы:
Глазачев (Гилрой, Радил), 11:19 (0:1). Пепеляев (Крикунов), 17:19 (1:1). Игнатушкин (Крикунов), 23:20 (2:1). Костицын (Крикунов, Игнатушкин), 35:49 (3:1). Левицкий (Точицкий, Морозов), 44:36 (4:1).
Место и дата
19 января 19:30, Большой, Онлайн-трансляция