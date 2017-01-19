ЦСКА обыграл «Бамберг» в матче Евролиги

В матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА разгромил «Бамберг» со счетом 85:64 (21:17, 23:16, 25:16, 16:16)

Самым результативным в матче стал французский защитник хозяев площадки Нандо де Коло, в активе которого 26 очков, четыре подбора, пять передач и три перехвата.

ЦСКА с 14-ю победами лидирует в турнирной таблице, а «Бамберг» расположился на 12-й строчке (7 побед).

В следующем туре немецкая команда 25 января примет «Реал», а подопечные Димитриса Итудиса днем ранее на выезде сыграют с командой «Жальгирис».

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