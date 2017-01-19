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Audi стала спонсором киберспортивной организации Astralis

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Немецкая автомобилестроительная компания Audi стала спонсором датской киберспортивной организации Astralis. Об этом сообщил твиттер организации.

Audi AG — немецкий автопроизводитель в составе концерна Volkswagen Group, который занимается проектированием, конструированием, производством и продажей автомобилей класса люкс.

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