Audi стала спонсором киберспортивной организации Astralis
Немецкая автомобилестроительная компания Audi стала спонсором датской киберспортивной организации Astralis. Об этом сообщил твиттер организации.
We're pretty proud of our new partner, welcome to CS:GO! pic.twitter.com/jVCG5Q2gsY— Astralis (@astralisgg) 19 января 2017 г.
Audi AG — немецкий автопроизводитель в составе концерна Volkswagen Group, который занимается проектированием, конструированием, производством и продажей автомобилей класса люкс.
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