Артем Галаджан: Впечатления от матча с «Базелем» не самые лучшие
Нападающий «Локомотива» Артем Галаджан прокомментировал поражение от «Базеля» (1:2) в контрольном матче на сборе в Испании.
- Приятно, что удалось забить. Но в целом, впечатления от матча не самые лучшие, потому что команда проиграла.
- Как вам уровень «Базеля»?
- Видно, что они играют быстро и мощно, поэтому нужно прибавлять во многих компанентах. Пытаюсь перенять опыт у старших ребят. Против такого соперника хотелось выйти и показать бойцовские качества. Я не боюсь получить травму или удар, так что всегда борюсь до конца.
- Во время матча партнеры по команде
постоянно делали вам подсказки. Не
нервирует?
- Наоборот, подсказки всегда по делу. Я прислушиваюсь и стараюсь выполнять.
- Гол в ворота «Базеля» стал первым
для вас за «Локомотив». О чем думали в
тот момент?
- Думал, что надо по мячу попасть (смеется). А вообще ждал, что Миранчук покатит мне мяч, но он пошел в обводку. Нужно было немного отскочить на случай, если вратарь отобьет в сторону. Примерно так все и получилось.
Матч
Локомотив - Базель - 1:2 (0:1)
Голы
Янко 31 (0:1). Галаджан 61 (1:1). Шпорар 83 (1:2).
Состав
Локомотив: Абаев (Коченков, 46), Михалик (Лапшов, 38), Янбаев (Ротенберг, 78), Денисов В., Касаев (Галанин, 46), Н'Динга (Натхо, 68), Коломейцев (Лысов, 79), Миранчук А. (Макаров, 83), Баринов, Денисов И. (Макоев, 83), Портнягин (Галаджан, 46)
Базель: Вацлик, Ланг, Баланта, Сухи, Петретта, Буа (Эльюнусси, 46), Франссон, Дзуффи, Бьярнасон, Дельгадо, Янко (Шпорар, 46)
Предупреждения:
Михалик, 19 - нет
Удаления:
Михалик, 35 - нет
Место и дата
19 января 18:00, Мунисипал де Марбелья, Текстовая трансляция