Артем Галаджан: Впечатления от матча с «Базелем» не самые лучшие

Нападающий «Локомотива» Артем Галаджан прокомментировал поражение от «Базеля» (1:2) в контрольном матче на сборе в Испании.

- Приятно, что удалось забить. Но в целом, впечатления от матча не самые лучшие, потому что команда проиграла.

- Как вам уровень «Базеля»?

- Видно, что они играют быстро и мощно, поэтому нужно прибавлять во многих компанентах. Пытаюсь перенять опыт у старших ребят. Против такого соперника хотелось выйти и показать бойцовские качества. Я не боюсь получить травму или удар, так что всегда борюсь до конца.

- Во время матча партнеры по команде постоянно делали вам подсказки. Не нервирует?

- Наоборот, подсказки всегда по делу. Я прислушиваюсь и стараюсь выполнять.

- Гол в ворота «Базеля» стал первым для вас за «Локомотив». О чем думали в тот момент?

- Думал, что надо по мячу попасть (смеется). А вообще ждал, что Миранчук покатит мне мяч, но он пошел в обводку. Нужно было немного отскочить на случай, если вратарь отобьет в сторону. Примерно так все и получилось.