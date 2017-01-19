Юрий Семин: Мы в поисках стабильного форварда, Коре посмотрим на втором сборе
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о контрольном матче с «Базелем» (1:2) и подвел промежуточные итоги сбора в Эстепоне.
- Думаю, матч с «Базелем» можно занести в актив, все-таки швейцарцы на данный момент лучше готовы физически. Наши футболисты хорошо боролись, но в игре не хватало изюминки. Конечно, сказалось, что матч пропустила большая группа игроков. Ребятам нужно восстановиться, чтобы выйти на поле в следующей встрече. В целом же, провели хороший и полезный спарринг.
- Наверное, уже можно
подводить промежуточные итоги сбора.
Можно ли сейчас сказать, как команда
будет выглядеть к началу второй части
сезона?
- Пока сложно об этом говорить. Команда хорошо работает на сборе, проводит хорошие матчи, по которым можно делать определенные выводы. Пока нам не хватает людей в обороне - пробуем на позиции центрального защитника Баринова. Дмитрий смотрится неплохо, но это опорный полузащитник, у которого, кстати, все шансы играть в старте. Что касается атакующих действий, мы в поисках стабильного форварда. В прошлом матче неплохо сыграл Коре, посмотрим его на втором сборе. И, конечно, надеемся на усиление состава, - рассказал Семин в интервью официальному сайту «Локомотива».
16 января «Локомотив» обыграл молодежную команду «Вердера» – 2:0. Французский нападающий Александр Коре отметился дублем в этой игре.
В следующем матче «Локомотив»
22 января встретится с болгарским
ЦСКА.
Матч
Локомотив - Базель - 1:2 (0:1)
Голы
Янко 31 (0:1). Галаджан 61 (1:1). Шпорар 83 (1:2).
Состав
Локомотив: Абаев (Коченков, 46), Михалик (Лапшов, 38), Янбаев (Ротенберг, 78), Денисов В., Касаев (Галанин, 46), Н'Динга (Натхо, 68), Коломейцев (Лысов, 79), Миранчук А. (Макаров, 83), Баринов, Денисов И. (Макоев, 83), Портнягин (Галаджан, 46)
Базель: Вацлик, Ланг, Баланта, Сухи, Петретта, Буа (Эльюнусси, 46), Франссон, Дзуффи, Бьярнасон, Дельгадо, Янко (Шпорар, 46)
Предупреждения:
Михалик, 19 - нет
Удаления:
Михалик, 35 - нет
Место и дата
19 января 18:00, Мунисипал де Марбелья, Текстовая трансляция