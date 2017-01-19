Юрий Семин: Мы в поисках стабильного форварда, Коре посмотрим на втором сборе

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о контрольном матче с «Базелем» (1:2) и подвел промежуточные итоги сбора в Эстепоне.

- Думаю, матч с «Базелем» можно занести в актив, все-таки швейцарцы на данный момент лучше готовы физически. Наши футболисты хорошо боролись, но в игре не хватало изюминки. Конечно, сказалось, что матч пропустила большая группа игроков. Ребятам нужно восстановиться, чтобы выйти на поле в следующей встрече. В целом же, провели хороший и полезный спарринг.

- Наверное, уже можно подводить промежуточные итоги сбора. Можно ли сейчас сказать, как команда будет выглядеть к началу второй части сезона?

- Пока сложно об этом говорить. Команда хорошо работает на сборе, проводит хорошие матчи, по которым можно делать определенные выводы. Пока нам не хватает людей в обороне - пробуем на позиции центрального защитника Баринова. Дмитрий смотрится неплохо, но это опорный полузащитник, у которого, кстати, все шансы играть в старте. Что касается атакующих действий, мы в поисках стабильного форварда. В прошлом матче неплохо сыграл Коре, посмотрим его на втором сборе. И, конечно, надеемся на усиление состава, - рассказал Семин в интервью официальному сайту «Локомотива».

16 января «Локомотив» обыграл молодежную команду «Вердера» – 2:0. Французский нападающий Александр Коре отметился дублем в этой игре.

В следующем матче «Локомотив» 22 января встретится с болгарским ЦСКА.

