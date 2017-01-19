Директор «Эльфсборга»: Мы ведем переговоры с «Краснодаром» по поводу Клаессона

Полузащитник «Эльфсборга» Виктор Клаессон вскоре перейдет в «Краснодар», об этом заявил спортивный директор шведского клуба Стефан Андреассон в интервью FotbollDirekt.

«Мы ведем переговоры с «Краснодаром», я могу это подтвердить. Скорее всего Виктор в скором времени отправится в Краснодар. Прежде чем принять решение он хочет слетать туда и познакомиться с инфраструктурой клуба», - сказал Андреассон.

За «Эльфсборг» Клаесссон провел 177 матчей, забил 45 голов и сделал 37 голевых передач. Также на его счету восемь матчей и один гол в составе сборной Швеции.

Портал Transfermarkt.de оценивает Клаессона в 1,5 млн евро, а его контракт с клубом рассчитан до 2018 года.

ЦСКА интересуется кенийским форвардом. Таблица трансферов РФПЛ