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Директор «Эльфсборга»: Мы ведем переговоры с «Краснодаром» по поводу Клаессона

Источник:  FotbolldirektКомментарии

Полузащитник «Эльфсборга» Виктор Клаессон вскоре перейдет в «Краснодар», об этом заявил спортивный директор шведского клуба Стефан Андреассон в интервью FotbollDirekt.

«Мы ведем переговоры с «Краснодаром», я могу это подтвердить. Скорее всего Виктор в скором времени отправится в Краснодар. Прежде чем принять решение он хочет слетать туда и познакомиться с инфраструктурой клуба», - сказал Андреассон.

За «Эльфсборг» Клаесссон провел 177 матчей, забил 45 голов и сделал 37 голевых передач. Также на его счету восемь матчей и один гол в составе сборной Швеции.

Портал Transfermarkt.de оценивает Клаессона в 1,5 млн евро, а его контракт с клубом рассчитан до 2018 года.

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