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«Атлетико» разгромил «Эйбар» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Атлетико» разгромил «Эйбар» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании
Источник: Reuters

В первом матче четвертьфинала Кубка Испании «Атлетико» на своем поле разгромил «Эйбар» со счетом 3:0.

В составе победителей мячи забили Антуан Гризманн, Анхель Корреа, Кевин Гамейро.

Ответный матч состоится на городском стадионе «Ипуруа» 25 января и начнется в 21:15 по московскому времени.

Кубок Испании
¼ финала

Матч

Атлетико - Эйбар - 3:0 (1:0)

Голы

Гризманн 28 (1:0). Корреа 60 (2:0). Гамейро 68 (3:0).

Состав

Атлетико: Мойя, Хименес, Савич, Луис, Хуанфран, Карраско (Габи, 66), Коке, Сауль, Гайтан (Годин, 77), Гризманн, Корреа (Гамейро, 63)

Эйбар: Родригес, Гальвес, Лежён, Ривера, Инуи (Луна, 65), Эскаланте (Сарриеги, 74), Рико, Пенья, Капа, Гонсалес (Энрих, 65), Бебе

Предупреждения:

Сауль, 63 - Эскаланте, 27; Рико, 67; Гальвес, 85

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

19 января 21:15, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция

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