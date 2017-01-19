«Атлетико» разгромил «Эйбар» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании
Источник: Reuters
В первом матче четвертьфинала Кубка Испании «Атлетико» на своем поле разгромил «Эйбар» со счетом 3:0.
В составе победителей мячи забили Антуан Гризманн, Анхель Корреа, Кевин Гамейро.
Ответный матч состоится на городском стадионе «Ипуруа» 25 января и начнется в 21:15 по московскому времени.
Кубок
Испании
¼ финала
Матч
Голы
Гризманн 28 (1:0). Корреа 60 (2:0). Гамейро 68 (3:0).
Состав
Атлетико: Мойя, Хименес, Савич, Луис, Хуанфран, Карраско (Габи, 66), Коке, Сауль, Гайтан (Годин, 77), Гризманн, Корреа (Гамейро, 63)
Эйбар: Родригес, Гальвес, Лежён, Ривера, Инуи (Луна, 65), Эскаланте (Сарриеги, 74), Рико, Пенья, Капа, Гонсалес (Энрих, 65), Бебе
Предупреждения:
Сауль, 63 - Эскаланте, 27; Рико, 67; Гальвес, 85
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
19 января 21:15, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция
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