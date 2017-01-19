Новый сезон Континентальной лиги будет проходить в офлайне

Российское подразделение Riot Games сообщило, что матчи нового сезона Континентальной лиги будут проходить в офлайне.



Матчи будут проходить в новой студии Riot Games, специально оборудованной для проведения еженедельных встреч и прямых эфиров. Riot Games расширит финансовую поддержку клубов, увеличив как стипендию на аренду игровых домов, так и гарантированную компенсацию для всех игроков и тренеров лиги.

Организаторы ввели новую систему выбора и блокировки для турнирных игр, при которой общее количество блокировок возрастет до 10. Также произошли изменения в составе лиги. Организация Virtus.pro приобрела право участия в лиге у Vaevictis eSports, которая согласно регламенту не могла владеть двумя составами в LCL.

Первые матчи LCL Spring 2017 пройдут 28 января. В новом сезоне примут участие M19 (в прошлом — ANX), Vega Squadron, Natus Vincere, ROX, Vaevictis eSports, Gambit CIS, Virtus.pro и Team Just Alpha.



Напомним, что в прошлом году чемпионами Континентальной лиги стали бывшие игроки Albus NoX Luna. На чемпионате мира команда заняла 5-8 место.



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