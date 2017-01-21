День в истории. Генриху Мхитаряну – 28 лет!

21 января свое 28-летие отмечает полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрих Мхитарян.

Генрих Мхитарян родился 21 января 1989 года в Ереване в семье футболиста – Гамлета Мхитаряна. Некоторое время Генрих пожил во Франции, где выучил местный язык, но футболом начал заниматься на родине.

Первый профессиональный клуб Генриха Мхитаряна – «Пюник» (2006-2009 года). Затем полузащитник выступал в чемпионате Украины, где защищал цвета донецких клубов «Металлург» (2009-2010) и «Шахтер» (2010-2013). После «горняков» Генрих выступал за дортмундскую «Боруссию» (2013-2016), а с июля 2016-го – за «Манчестер Юнайтед».

Среди трофеев Генриха Мхитаряна – четыре чемпионства и один национальный Кубок в Армении, три чемпионства и три национальных Кубка в Украине, два Суперкубка Германии и один - Англии.