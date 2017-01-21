Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:7, 2:6Брэйди
Футбол  Зенит- : -Чанчунь Ятай
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Теннис  Цибулкова2:6, 7:6, 3:6Макарова
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Футбол  Манчестер Сити- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Генриху Мхитаряну – 28 лет!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

21 января свое 28-летие отмечает полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрих Мхитарян.

Генрих Мхитарян родился 21 января 1989 года в Ереване в семье футболиста – Гамлета Мхитаряна. Некоторое время Генрих пожил во Франции, где выучил местный язык, но футболом начал заниматься на родине.

Первый профессиональный клуб Генриха Мхитаряна – «Пюник» (2006-2009 года). Затем полузащитник выступал в чемпионате Украины, где защищал цвета донецких клубов «Металлург» (2009-2010) и «Шахтер» (2010-2013). После «горняков» Генрих выступал за дортмундскую «Боруссию» (2013-2016), а с июля 2016-го – за «Манчестер Юнайтед».

Среди трофеев Генриха Мхитаряна – четыре чемпионства и один национальный Кубок в Армении, три чемпионства и три национальных Кубка в Украине, два Суперкубка Германии и один - Англии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эра легендарных «семерок» «Манчестер Юнайтед» ушла?Эра легендарных «семерок» «Манчестер Юнайтед» ушла?Что случилось с магическим ореолом вокруг заветной цифры на футболке манкунианского клуба.«Лион» объявил о трансфере Депая (фото)Голландский полузащитник Мемфис Депай перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Лион». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.«Манчестер Юнайтед» претендует на полузащитника «Монако» Бернарду СилвуПолузащитник «Монако» Бернарду Силва заинтересовал «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.«Зенит» поднялся в рейтинге самых доходных клубов. Что мы узнали из исследования«Зенит» поднялся в рейтинге самых доходных клубов. Что мы узнали из исследованияИзвестная аудиторская компания Deloitte опубликовала очередной список самых доходных клубов мира.Манчестер ждет. Почему Роналду может вернуться в чемпионат АнглииМанчестер ждет. Почему Роналду может вернуться в чемпионат АнглииСегодня СМИ сообщили о скорой продаже нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.«Манчестер Юнайтед» предложил за Гризманна 86 млн фунтовФорвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переезду в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.Валерий Непомнящий: Моуринью сбился на примитивный футболБывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о гЖозе Моуринью и Юргене Клоппе.Президент «Атлетико» опроверг слухи об уходе Гризманна из командыПрезидент «Атлетико» Энрике Сересо опроверг слухи о возможном переходе форварда клуба Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед».«Манчестер Юнайтед» готов выложить за полузащитника «Монако» 70 млн фунтовПолузащитник «Монако» Бернардо Силва может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает Goal.Депай прибыл во Францию на переговоры с «Лионом» (фото)Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай близок к смене клубной прописки.Депай перейдет из «МЮ» в «Лион»«Манчестер Юнайтед» и «Лион» договорились о переходе полузащитника Мемфиса Депая. Об этом сообщают британские СМИ.Сауль может перейти в «Манчестер Юнайтед» вместе с ГризманномСостав «Манчестер Юнайтед» будущим летом могут пополнить сразу два лидера мадридского «Атлетико».Месси назвал Руни лучшим игроком ВеликобританииЛидер «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси дал интервью изданию COACH.«Лион» готов удовлетворить требования «МЮ» по трансферу ДепаяПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай продолжает интересовать французский «Лион».«Манчестер Юнайтед» готов предложить Ибрагимовичу новый контрактРуководство и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» довольны выступлением 35-летнего форварда Златана Ибрагимовича, который перешел в команду минувшим летом.Моуринью готов отпустить Шоу в другой клубЗащитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Independent.«Манчестер Юнайтед» может второй раз подряд побить трансферный рекордГотовы побить трансферный рекорд. «Сити» решил приобрести Лионеля Месси«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с ВаленсиейКак сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед», защитник Антонио Валенсия продлил контракт с клубом.«МЮ» отказался продавать Депая в «Лион»Руководство «Манчестер Юнайтед» не торопиться отпускать полузащитника Мемфиса Депая в другой клуб. Об этом сообщает издание Daily Mail.Джорджо Кьеллини: Погба – это ЛеБрон Джеймс и Усэйн Болт в футболеЗащитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини признался, что «Ювентусу» не хватает присутствия в составе полузащитника Поля Погба, который минувшим летом перешел в английский «Манчестер Юнайтед».
Главные новости
Хоккей
Голевой пас Марченко не помог «Детройту» в матче с «Баффало»
Теннис
Макарова пробилась в четвертый клуб Australian Open
Теннис
Веснина проиграла Брэйди в третьем круге Australian Open
Баскетбол
Кит Лэнгфорд: В матче с «Дарушафакой» я не смог найти нужный ритм в атаке
Футбол
«Бавария» вырвала победу в матче «Фрайбургом»
Футбол
Сборная Марокко обыграла Того на Кубке африканских наций
Биатлон
Мартен Фуркад: Пропущу эстафету, чтобы выиграть масс-старт
Биатлон
Цветков, Гараничев, Малышко и Бабиков примут участие в эстафете в составе сборной России
Футбол
РФС обязал Скрипченко выплатить «Уралу» компенсацию за досрочное расторжение контракта
Футбол
Стивен Джеррард назначен тренером академии «Ливерпуля»
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарянвсе новости