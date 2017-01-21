Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:7, 2:6Брэйди
Футбол  Зенит- : -Чанчунь Ятай
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Теннис  Цибулкова2:6, 7:6, 0:2Макарова
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Футбол  Манчестер Сити- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Дмитрию Хлестову – 46 лет!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

21 января свое 46-летие отмечает футболист, бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Хлестов.

Дмитрий Хлестов – воспитанник московской СДЮСШОР «Смена». Большую часть карьеры защитник провел в московском «Спартаке» - с 1989 по 2000 года, и в 2002-м. В этот же период (1992-2002) Дмитрий Хлестов привлекался в национальную сборную. В ее составе защитник провел 49 матчей.

Дмитрий Хлестов – семикратный чемпион России (1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000), обладатель Кубка СССР (1991/92) и Кубка России (1993/94, 1997/98, 2002/03).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА и «Спартак» интересуются хавбеком «Спортинга». Таблица трансферов РФПЛЦСКА и «Спартак» интересуются хавбеком «Спортинга». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Сальваторе Боккетти: Не смог бы поехать играть в Китай, даже за больше деньгиЗащитник «Спартака» Сальваторе Боккетти заявил, что не поехал бы играть в Китай, даже за большие деньги.Александр Самедов: Условия в «Спартаке» великолепные, все очень нравитсяАлександр Самедов: Условия в «Спартаке» великолепные, все очень нравитсяПолузащитник «Спартака» Александр Самедов, перешедший из «Локомотива», поделился первыми впечатлениями от первых тренировок в стане красно-белых.Олег Шатов: У нас большая мотивация догнать «Спартак», пять очков – некритическое отставаниеПолузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился мнением о конкуренции за чемпионство в премьер-лиге и рассказал о целях команды на плей-офф Лиги Европы.«Спартак» и ЦСКА сделали «Спортингу» предложение по полузащитнику СезаруДва российских клуба проявляют интерес к полузащитнику «Спортинга» Бруно Сезару, сообщает ZeroZero.Сальваторе Боккетти: Если «Спартак» выиграет чемпионат, готов дойти до Италии пешкомФутболист «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал, что если красно-белые выиграют чемпионат России, он готов пешком дойти до Италии.Георгий Джикия: Я готов: что скажут в «Спартаке», то и буду делатьЗащитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о впечатлениях от начала сбора красно-белых.Зоран Тошич: Борьба за первое место развернется между тремя клубами – «Спартаком», «Зенитом» и ЦСКАПолузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказал свое мнение по поводу того, какие команды будут бороться за победу в чемпионате России.Александр Самедов: Если честно, уже толком не помню дорогу в ТарасовкуПолузащитник Александр Самедов, вернувшийся в московский «Спартак» из «Локомотива», объяснил, почему вновь стал игроком красно-белых, а также поведал, что уже не помнит дорогу на тренировочную базу родной команды.Александр Самедов: Меня убивает: «А как ты пойдешь в «Спартак», там же Промес справа!»Полузащитник Александр Самедов, вернувшийся в московский «Спартак» из «Локомотива», порассуждал на тему возможной конкуренции с лидером красно-белых Квинси Промесом.Что скрывают Каррера и Бердыев? Обзор сборов (видео)Что скрывают Каррера и Бердыев? Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Полвека в основе. Юбилей первой заметки Леонида ТрахтенбергаПолвека в основе. Юбилей первой заметки Леонида Трахтенберга20 января 1967 года в «Советском спорте» появилась крохотная заметка, подписанная «Л.Трахтенберг».Марко Трабукки: Очень известный тренер позвонил Каррере и спросил о ФернандесеФутбольный агент Марко Трабукки рассказал о том, что гглавному тренеру «Спартака» поступил необычный звонок от очень известного тренера.«Молодежка» «Спартака» крупно уступила «Астре»Молодежная команда московского «Спартака» крупно уступила румынской «Астре» (0:4) в первом контрольном матче на кипрском сборе.«Спартак» второй по стоимости состава, «Зенит» – лидер. Рейтинг января-2017«Спартак» второй по стоимости состава, «Зенит» – лидер. Рейтинг января-2017Зимнее трансферное окно сделало красно-белый клуб вторым и по общей стоимости футболистов и по среднему ценнику игрокаАлександр Селихов: Условия в «Спартаке» – космос!Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился эмоциями после первой тренировки в составе красно-белых, которая прошла в четверг, 19 января, на стадионе Zayed Sports City в Абу-Даби (ОАЭ).Луис Адриано: К матчам с командами вроде «Зенита» или ЦСКА нужно подходить в идеальном физическом состоянииНовичок «Спартака» Луис Адриано прокомментировал первую тренировку в стане красно-белых.Александр Селихов: В «Спартаке» приняли на редкость теплоВратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал, как его встретили в новом коллективе.Футболисты «Спартака» провели первую тренировку на сборе в ОАЭСегодня футболисты «Спартака» провели первую тренировку на сборе в ОАЭ, сообщает пресс-служба клуба.Защитник Грицаенко, которым интересуется «Спартак», летит на сбор с «Лучом-Энергией»Центральный защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко, интерес к которому проявляют «Спартак» и «Амкар», отправится на первый сбор в Турцию со своей нынешней командой.
Главные новости
Теннис
Веснина проиграла Брэйди в третьем круге Australian Open
Баскетбол
Кит Лэнгфорд: В матче с «Дарушафакой» я не смог найти нужный ритм в атаке
Футбол
«Бавария» вырвала победу в матче «Фрайбургом»
Футбол
Сборная Марокко обыграла Того на Кубке африканских наций
Биатлон
Мартен Фуркад: Пропущу эстафету, чтобы выиграть масс-старт
Биатлон
Цветков, Гараничев, Малышко и Бабиков примут участие в эстафете в составе сборной России
Футбол
РФС обязал Скрипченко выплатить «Уралу» компенсацию за досрочное расторжение контракта
Футбол
Стивен Джеррард назначен тренером академии «Ливерпуля»
Футбол
«Милан» арендовал Деулофеу у «Эвертона» до конца сезона
Баскетбол
УНИКС уступил «Дарушафаке» в Евролиге
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Дмитрий Хлестов
Дмитрий Хлестоввсе новости