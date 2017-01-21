День в истории. Дмитрию Хлестову – 46 лет!
21 января свое 46-летие отмечает футболист, бывший защитник
московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Хлестов.
Дмитрий Хлестов – воспитанник московской СДЮСШОР «Смена».
Большую часть карьеры защитник провел в московском «Спартаке» - с 1989 по 2000
года, и в 2002-м. В этот же период (1992-2002) Дмитрий Хлестов привлекался в
национальную сборную. В ее составе защитник провел 49 матчей.
Дмитрий Хлестов – семикратный чемпион России (1992, 1993,
1994, 1997, 1998, 1999, 2000), обладатель Кубка СССР (1991/92) и Кубка России
(1993/94, 1997/98, 2002/03).
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