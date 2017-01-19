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Димитрис Итудис: Мы были попросту лучше, показывали хороший баскетбол и доминировали

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Бамбергом» (85:64) в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Поздравления команде, мы были попросту лучше, показывали хороший баскетбол, доминировали. То, что все видели, подтверждают и цифры. 121-53 по рейтингу говорит о том, как мы сражались против очень хорошей и амбициозной команды, с отличным тренером, организацией, игроками. Это четвертый матч подряд, в котором мы идем по накатанной. Мне нравится соревновательный настрой команды. В защите были очень хороши. Смогли удержать одну из лучших атакующих с периметра команд, умеющую создавать возможности на любой дистанции, на отметке в 64 очка.

Конечно, были несколько ситуаций, в которых нам повезло. У них были возможности для открытых бросков, за которые нас не наказали, при этом мы в первой половине реализовали 92% двухочковых. Мы поддерживали этот ритм, делились мячом, сделали 26 результативных передач, выиграли 5-1 по блок-шотам, а это о многом говорит. Возможно, единственным минусом были потери. Мы вернулись к их большому числу, и это надо исправить. Когда мы не упускаем мячи, наша команда способна создавать множество выгодных ситуаций. Но нет ничего идеального. Баскетбол – игра ошибок, чем их меньше, тем лучше ты играешь. Еще раз поздравляю команду и благодарю болельщиков за поддержку», - сказал Итудис на послематчевой пресс-конференции.

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Матч

ЦСКА - Бамберг - 85:64

Место и дата

19 января 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция

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