День в истории. Сергею Гранкину – 32 года!

21 января свое 32-летие отмечает волейболист, связующий московского «Динамо» и сборной России Сергей Гранкин. Сергей Гранкин – олимпийский чемпион-2012.

Сергей Гранкин начал заниматься волейболом в шестилетнем возрасте в Кисловодске. В профессиональной карьере Сергей выступал за ярославский «Нефтяник», московский «Луч» и «Динамо». Причем бело-голубые цвета Сергей защищает бессменно с 2006 года!

Сергей Гранкин – победитель Олимпиады-2012 в Лондоне и бронзовый призер Игр-2008 в Пекине. Также в составе национальной команды Сергей дважды побеждал в Мировой лиге (2011, 2013) и один раз первенствовал на чемпионате Европы (2013).

На клубном уровне вместе с «Динамо» Сергей Гранкин выигрывал чемпионат России (2007/2008), Кубок ЕКВ (2011/2012 и 2014/2015), Кубок (2006, 2008) и Суперкубок России (2008, 2009).