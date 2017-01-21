День в истории. Сергею Гранкину – 32 года!
21 января свое 32-летие отмечает волейболист, связующий
московского «Динамо» и сборной России Сергей Гранкин. Сергей Гранкин –
олимпийский чемпион-2012.
Сергей Гранкин начал заниматься волейболом в шестилетнем
возрасте в Кисловодске. В профессиональной карьере Сергей выступал за
ярославский «Нефтяник», московский «Луч» и «Динамо». Причем бело-голубые цвета
Сергей защищает бессменно с 2006 года!
Сергей Гранкин – победитель Олимпиады-2012 в Лондоне и
бронзовый призер Игр-2008 в Пекине. Также в составе национальной команды Сергей
дважды побеждал в Мировой лиге (2011, 2013) и один раз первенствовал на
чемпионате Европы (2013).
На клубном уровне вместе с «Динамо» Сергей Гранкин выигрывал
чемпионат России (2007/2008), Кубок ЕКВ (2011/2012 и 2014/2015), Кубок (2006,
2008) и Суперкубок России (2008, 2009).