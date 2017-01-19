Кайл Хайнс: Необходимо придерживаться заданного темпа
Центровой ЦСКА Кайл Хайнс прокомментировал победу над «Бамбергом» (85:64) в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Это была отличная командная победа. Матч был важен и для ЦСКА, и для «Бамберга», чтобы закрепиться на своих местах в общей таблице регулярного сезона Евролиги. Мы сыграли здорово в защите, позволив сопернику набрать всего 64 очка. Пусть нашли слабые моменты, над которыми нужно поработать, но в целом необходимо придерживаться заданного темпа», - сказал Хайнс.
Матч
Место и дата
19 января 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция
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