НХЛ. «Ванкувер» - «Флорида» и другие матчи

читайте также

Трамп развалит НХЛ? В Монреале уже жгут американские флаги Беспорядки в Америке и Канаде, связанные с избранием президентом США Дональда Трампа, могут нанести серьезный ущерб и заокеанской лиге.

Видео дня: Панарин научил Данкана Кита петь песню Розенбаума «Гоп-стоп» Российский нападающий «Чикаго» Артемий Панарин научил своего партнера по команде канадца Данкана Кита петь песню Александра Розенбаума «Гоп-стоп».

«…И перо за это получай!» Панарин показал Чикаго, как шутят русские (видео) Форвард «ястребов» Артемий Панарин снова порадовал публику оригинальной придумкой.

Форвард «Чикаго» Кит исполнил на русском песню Розенбаума «Гоп-стоп» (видео) Двукратный олимпийский чемпион, канадский защитник «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит исполнил на русском песню Александра Розенбаума «Гоп-стоп».

Коннор Макдэвид: Трудно радоваться 100 очкам, когда видишь статистику Ягра Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал свое сотое очко в НХЛ, которое он набрал в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (4:3).

Торторелла предложил Леброну Джеймсу выйти на лед Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла обратился в программе 92.3 The Fan in Cleveland к баскетболисту «Кливленда» Леброну Джеймсу и предложил ему стать хоккеистом.

Ален Виньо: Мне бы хотелось, чтобы Бучневич больше бросал по воротам Главный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо после матча регулярного чемпионата с «Торонто» (5:2) оценил игру звена Рик Нэш – Мика Зибанежад – Павел Бучневич.

Павел Бучневич: Нэш – «старшак» в нашем звене, всегда поддерживает меня Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2) высказался о своих партнерах по звену – Рике Нэше и Мике Зибанежаде.

Овечкин продлил результативную серию до шести матчей Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал очки за результативность в шестом матче подряд.

Невероятный случай с Овечкиным. Фанаты не понимают, в чем дело! (видео) Да, команда Овечкина разгромила несчастный «Сент-Луис» (7:3). Но у болельщиков есть вопросы к капитану «Вашингтона».

Россиянки побеждают в Австралии, «Барселона» снимает проклятие, а биатлонисты снова пишут письма. Новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра пятницы.

«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис», Овечкин и Кузнецов набрали по два очка Хоккеисты «Вашингтона» переиграли «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:3).

НХЛ. «Коламбус» проиграл «Оттаве», «Сан-Хосе» обыграл «Тампу-Бэй» и другие матчи Все матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».

«Стоп, не надо!» Вратари в шоке – в Америке их решили круто подрезать Это будет революция среди голкиперов в НХЛ. Посреди сезона, с 4 февраля, им решили сократить амуницию.

Брэд Маршанд: Команда – это семья, которая примет игрока любой сексуальной ориентации Форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд уверен в том, что клубы НХЛ примут хоккеиста вне зависимости от его сексуальной ориентации.

Малкин – настоящий мужик. Сказал – сделал! Как Джино набрал 50-е очко (видео) В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

НХЛ. «Эдмонтон» победил «Флориду» в овертайме, «Лос-Анджелес» проиграл «Сан-Хосе» и другие матчи Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Варламов пропустит две недели из-за травмы Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов снова получил травму паха и пропустит около двух недель.

«Детройт» в серии буллитов дожал «Бостон» Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Бостон».