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НХЛ. «Ванкувер» - «Флорида» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Национальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

21 января

Матч

Баффало - Детройт - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

3-й период

Голы:

Нильсен (Грин), 9:02 (0:1). Рейнхарт 25:06 (1:1). Хелм (Абделькадер, Марченко), 53:38 (1:2).

Место и дата

21 января 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Бостон - Чикаго - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Хосса (Хайностроуза, Керо), 58:34 (0:1).

Место и дата

21 января 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Каролина - Питтсбург - 1:7 (0:1, 0:4, 1:2)

3-й период

Голы:

Дэйли 12:31 (0:1). Хагелин (Кессел, Гонс), 26:59 (0:2). Шири (Раст), 32:28 (0:3). Куниц (Фер, Уилсон), 32:46 (0:4). Кессел (Малкин, Шульц), 37:29 (0:5). Малкин 46:37 (0:6). Сталберг 47:09 (1:6). Шири (Кросби, Раст), 49:05 (1:7).

Место и дата

21 января 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Нью-Джерси - Монреаль - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Сантини (Холл, Паренто), 4:00 (1:0). Гальченюк (Больё, Радулов), 5:14 (1:1).

Место и дата

21 января 03:30, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Эдмонтон - Нэшвилл - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

21 января 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция

Матч

Ванкувер - Флорида

Место и дата

21 января 06:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция

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