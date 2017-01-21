НХЛ. «Ванкувер» - «Флорида» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Национальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
21 января
Матч
Баффало - Детройт - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)3-й период
Голы:
Нильсен (Грин), 9:02 (0:1). Рейнхарт 25:06 (1:1). Хелм (Абделькадер, Марченко), 53:38 (1:2).
Место и дата
21 января 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Бостон - Чикаго - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Хосса (Хайностроуза, Керо), 58:34 (0:1).
Место и дата
21 января 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Каролина - Питтсбург - 1:7 (0:1, 0:4, 1:2)3-й период
Голы:
Дэйли 12:31 (0:1). Хагелин (Кессел, Гонс), 26:59 (0:2). Шири (Раст), 32:28 (0:3). Куниц (Фер, Уилсон), 32:46 (0:4). Кессел (Малкин, Шульц), 37:29 (0:5). Малкин 46:37 (0:6). Сталберг 47:09 (1:6). Шири (Кросби, Раст), 49:05 (1:7).
Место и дата
21 января 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Нью-Джерси - Монреаль - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Сантини (Холл, Паренто), 4:00 (1:0). Гальченюк (Больё, Радулов), 5:14 (1:1).
Место и дата
21 января 03:30, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Эдмонтон - Нэшвилл - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
21 января 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
21 января 06:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция