Марко Трабукки: Очень известный тренер позвонил Каррере и спросил о Фернандесе

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал о том, что гглавному тренеру «Спартака» поступил необычный звонок от очень известного тренера.

«Накануне один очень и очень известный мировой тренер звонил Массимо Каррере и задал вопрос, что он думает о Марио Фернандесе» - сказал Трабукки в эфире «Матч ТВ».

26-летний крайний защитник перешел в ЦСКА из «Гремио» за 10,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне бразилец с российским паспортом принял участие в 23 матчах армейцев, в которых отдал три результативные передачи.

По данным transfermarkt.de, стоимость Фернандеса составляет 15 миллионов евро, а его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2019 года.



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