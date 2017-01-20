СКА досрочно занял первое место в дивизионе Боброва

СКА стал досрочным победителем дивизиона Боброва после поражения минского «Динамо» от одноклубников из Риги (1:3).

За 11 матчей до конца регулярного чемпионата в активе у армейцев 118 очков, минчане с 82 очками отстают от петербуржцев на 36 баллов.

Напомним, первое место в дивизионе позволит СКА начать плей-офф с двух домашних матчей. Они пройдут 21 и 23 февраля.

Следующий матч СКА проведет 23 января в гостях против «Сочи». Финский клуб на следующий день дома сыграет с «Барысом» из Астаны.

Кто обыграл и переиграл лучшую команду КХЛ: бывший тренер по делу победил СКА