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Тренер Владимира Кличко: Сколько раз Поветкина ловили на допинге, и все нормально? Так быть не должно

Источник:  Boxing NewsКомментарии

Тренер экс-чемпиона мира в тяжелом весе Владимира Кличко Джеймс Али Башир призвал боксерских чиновников к более решительной борьбе с нарушителями антидопинговых правил.

- Сколько раз Поветкина ловили на допинге? Уже в третий раз у него находят запрещенные препараты, и ничего – он спокойно спродолжает находится в десятках рейтингов. Так быть не должно. Правила должны быть одинаковы для всех: попался на допинге – пожизненная дисквалификация или хотя бы отстранение на год. И это касается не только Поветкина – Лукас Браун тоже 2-3 раза попадался на допинге – и тоже ничего!, - недоумевает Али Башир.

Напомним, бой Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за временный чемпионский пояс WBC был отменен после того как в анализах российского боксера нашли следы применения запрещенного препарата остарина. 

Всемирный боксерский совет объявил о начале расследования этого случая. Вскрытие пробы В Поветкина несколько раз переносилось. Теперь оно намечено на 1 февраля.

Владимир Кличко 27 апреля в Лондоне сразится с британцем Энтони Джошуа за чемпионские титулы WBA и IBF.

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