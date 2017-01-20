Дональд Трамп: Мне нравится Надаль, он - настоящий чемпион
Избранный президент США Дональд Трамп высоко отозвался об испанском теннисисте Рафаэле Надале.
- Мне импонирует Надаль, его стремление к победе и твердый характер. Он - настоящий чемпион», — приводит слова Трампа Tennis World.
За карьеру Рафаэль Надаль выиграл 14 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.
В третьем круге Australian Open-2017 испанец сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.
70-летний республиканец Дональд Трамп сегодня официально вступит в должность президента Соединенных Штатов. Надаль ранее признавался, что он пристально следил за голосованием в США, но не поддерживал в этой гонке Трампа.
Матч
Багдатис М. (Кипр) - Надаль Р. (Испания) - 3:6, 1:6, 3:6
Место и дата
19 января 13:45, , Онлайн-трансляция
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