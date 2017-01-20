Дональд Трамп: Мне нравится Надаль, он - настоящий чемпион

Гарбинье Мугуруса: Новый день позволит мне восстановиться еще лучше

Седьмая ракетка мира Гарбинье Мугуруса после матча второго круга Australian Open с американкой Самантой Кроуфорд (7:5, 6:4) призналась, что ее по-прежнему беспокоит повреждение ноги.