Словения вышла на Россию в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Словении по гандболу сразится с россиянами в 1/8 финала чемпионата мира, который проходит во Франции.

Встреча группы В между командами Испании и Словении завершилась со счетом 36:26 в пользу испанцев. Таким образом, словенцы стали в группе вторыми. 21 января они сыграют с Россией за выход в четвертьфинал. Испания в тот же день сразится с Бразилией.



Напомним, в турнире принимают участие 24 команды. На первом этапе они разбиты на четыре группы. В плей-офф выйдут по четыре сборные из каждой группы. Матчи группового этапа сборная России проводила в Нанте. Игры плей-офф состоятся в Альбервилле, Лилле, Монпелье и Париже. Полуфиналы (26 и 27 января), матч за третье место (28 января) и финал (29 января) пройдут в Париже.

ГРУППА A

5-й тур

Россия – Бразилия – 28:24 (14:15). Франция – Польша – 26:25 (13:13). Япония – Норвегия – 23:38 (14:19).

Положение команд после группового этапа



И В Н П М О 1. Франция 5 5 0 0 154-112 10 2. Норвегия 5 4 0 1 155-124 8 3. Россия 5 3 0 2 139-136 6 4. Бразилия 5 2 0 3 121-146 4 5. Польша 5 1 0 4 115-125 2 6. Япония 5 0 0 5 120-161 0

ГРУППА B

5-й тур

Тунис – Ангола– 43:34 (23:16). Македония – Исландия – 27:27 (13:15). Испания – Словения – 36:26 (18:10).

Положение команд после группового этапа