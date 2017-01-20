Словения вышла на Россию в 1/8 финала чемпионата мира
Сборная Словении по гандболу сразится с россиянами в 1/8 финала чемпионата мира, который проходит во Франции.
Встреча группы В между командами Испании и Словении завершилась со счетом 36:26 в
пользу испанцев. Таким образом, словенцы стали в группе вторыми. 21 января они сыграют с Россией за выход в четвертьфинал. Испания в тот же день сразится с Бразилией.
Напомним, в турнире принимают участие 24 команды. На первом этапе они разбиты на четыре группы. В плей-офф выйдут по четыре сборные из каждой группы. Матчи группового этапа сборная России проводила в Нанте. Игры плей-офф состоятся в Альбервилле, Лилле, Монпелье и Париже. Полуфиналы (26 и 27 января), матч за третье место (28 января) и финал (29 января) пройдут в Париже.
ГРУППА A
5-й тур
Россия – Бразилия – 28:24 (14:15). Франция – Польша – 26:25 (13:13). Япония – Норвегия – 23:38 (14:19).
Положение команд после группового этапа
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Франция
|
5
|
5
|
0
|
0
|
154-112
|
10
|
2. Норвегия
|
5
|
4
|
0
|
1
|
155-124
|
8
|
3. Россия
|
5
|
3
|
0
|
2
|
139-136
|
6
|
4. Бразилия
|
5
|
2
|
0
|
3
|
121-146
|
4
|
5. Польша
|
5
|
1
|
0
|
4
|
115-125
|
2
|
6. Япония
|
5
|
0
|
0
|
5
|
120-161
|
0
ГРУППА B
5-й тур
Тунис – Ангола– 43:34 (23:16). Македония – Исландия – 27:27 (13:15). Испания – Словения – 36:26 (18:10).
Положение команд после группового этапа
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Испания
|
5
|
5
|
0
|
0
|
160-115
|
10
|
2. Словения
|
5
|
3
|
1
|
1
|
151-136
|
7
|
3. Македония
|
5
|
2
|
1
|
2
|
139-137
|
5
|
4. Исландия
|
5
|
1
|
2
|
2
|
128-121
|
4
|
5. Тунис
|
5
|
1
|
2
|
2
|
144-144
|
4
|
6. Ангола
|
5
|
0
|
0
|
5
|
122-191
|
0