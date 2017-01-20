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Словения вышла на Россию в 1/8 финала чемпионата мира

Наталья Кузина, Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Словении по гандболу сразится с россиянами в 1/8 финала чемпионата мира, который проходит во Франции.

Встреча группы В между командами Испании и Словении завершилась со счетом 36:26 в пользу испанцев. Таким образом, словенцы стали в группе вторыми. 21 января они сыграют с Россией за выход в четвертьфинал. Испания в тот же день сразится с Бразилией. 

Напомним, в турнире принимают участие 24 команды. На первом этапе они разбиты на четыре группы. В плей-офф выйдут по четыре сборные из каждой группы. Матчи группового этапа сборная России проводила в Нанте. Игры плей-офф состоятся в Альбервилле, Лилле, Монпелье и Париже. Полуфиналы (26 и 27 января), матч за третье место (28 января) и финал (29 января) пройдут в Париже. 

ГРУППА A

5-й тур

Россия – Бразилия – 28:24 (14:15). Франция – Польша – 26:25 (13:13). Япония – Норвегия – 23:38 (14:19).

Положение команд после группового этапа


И

В

Н

П

М

О

1. Франция

5

5

0

0

154-112

10

2. Норвегия

5

4

0

1

155-124

8

3. Россия

5

3

0

2

139-136

6

4. Бразилия

5

2

0

3

121-146

4

5. Польша

5

1

0

4

115-125

2

6. Япония

5

0

0

5

120-161

0

ГРУППА B

5-й тур

Тунис – Ангола– 43:34 (23:16). Македония – Исландия – 27:27 (13:15). Испания – Словения – 36:26 (18:10).

Положение команд после группового этапа


И

В

Н

П

М

О

1. Испания

5

5

0

0

160-115

10

2. Словения

5

3

1

1

151-136

7

3. Македония

5

2

1

2

139-137

5

4. Исландия

5

1

2

2

128-121

4

5. Тунис

5

1

2

2

144-144

4

6. Ангола

5

0

0

5

122-191

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