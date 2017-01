«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в четвертьфинале Кубка Испании

«Барселона» нанесла поражение «Реалу Сосьедад» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании.

Единственный мяч на 21-й минуте с пенальти забил Неймар, который и заработал 11-метровый.

⌚️ Final whistle! Barça win 1-0 in Anoeta against Real Sociedad thanks to Neymar's first half penalty #FCBlive #CopaFCB pic.twitter.com/MNXeaZaoxz