Первый спецучасток Ралли Монте-Карло отменен из-за аварии, в которой пострадал зритель (видео)
Первый
спецучасток Ралли Монте-Карло отменен из-за аварии, в которой пострадал один зритель.
Автомобиль Хэйдена Пэддона («Хендай») занесло на обледенелой трассе, а затем машина новозеландца налетела на скалу и перевернулась, зацепив зрителя.
Экипаж «Хендая» не пострадал, а вот о состоянии здоровья зрителя не сообщается.
Напомним, первый этап чемпионата мира - Ралли Монте-Карло проходит с 19 по 22 января.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически