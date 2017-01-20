«Рома» разгромила «Сампдорию» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии

«Арсенал» пытался за счет Санчеса приобрести Пьянича Тренерский штаб лондонского «Арсенала» планировал приобрести полузащитника «Ромы» Миралема Пьянича. Об этом сообщает издание Tuttosport.

«Лацио» обыграл «Дженоа» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии Футболисты римского «Лацио» в матче 1/8 финала Кубка Италии переиграли «Дженоа».

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.

Поражение России на ЧМ, семь очков россиян в НХЛ и победы Кузнецовой с Павлюченковой. Главные новости утра

Поражение России на ЧМ, семь очков россиян в НХЛ и победы Кузнецовой с Павлюченковой. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Интер» в дополнительное время обыграл «Болонью» со счетом 3:2.

Кандрева принес победу «Интеру» в матче с «Болоньей» в 1/8 финала Кубка Италии

Кандрева принес победу «Интеру» в матче с «Болоньей» в 1/8 финала Кубка Италии В матче 1/8 финала Кубка Италии «Интер» в дополнительное время обыграл «Болонью» со счетом 3:2.

Голкипер «Ромы» Войцех Щесны, права на которого принадлежат лондонскому «Арсенал» заявил, что его будущее зависит от главного тренера «канонир» Арсена Венгера.

Войцех Щесны: Мое будущее в руках Венгера, которому я доверяю с 16 лет

Войцех Щесны: Мое будущее в руках Венгера, которому я доверяю с 16 лет Голкипер «Ромы» Войцех Щесны, права на которого принадлежат лондонскому «Арсенал» заявил, что его будущее зависит от главного тренера «канонир» Арсена Венгера.

УЕФА опубликовала данные по заработным платам, которые европейские клубы выплатили своим игрокам в сезоне 2015/2016.

«Зенит» вошел в топ-20 европейских клубов по общей сумме зарплат игроков УЕФА опубликовала данные по заработным платам, которые европейские клубы выплатили своим игрокам в сезоне 2015/2016.

Футболисты «Милана» одержали волевую победу над «Торино» и вышли в 1/4 финала Кубка Италии.

«Милан» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, где сразится с «Ювентусом»

«Милан» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, где сразится с «Ювентусом» Футболисты «Милана» одержали волевую победу над «Торино» и вышли в 1/4 финала Кубка Италии.

«Ювентус» обыграл «Аталанту» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии Футболисты туринского «Ювентуса» в матче 1/8 финала Кубка Италии переиграли «Аталанту».