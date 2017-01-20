«Рома» разгромила «Сампдорию» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии
«Рома» обыграла «Сампдорию» со счетом 4:0 в домашнем матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу и вышла в следующий раунд.
Голы в ворота генуэзцев забили Раджа Наингголан (39-я и 90-я минуты), Эдин Джеко (48) и Стефан Эль-Шаарави (61).
В четвертьфинале 1 февраля команда Лучано Спаллетти сыграет против «Чезены». В других четвертьфинальных матчах встретятся «Наполи» и «Фиорентина» (24 января), «Ювентус» и «Милан» (25 января), а также «Интер» и «Лацио» (31 января).
Матч
Голы
Наингголан 39 (1:0). Джеко 48 (2:0). Эль-Шаарави 61 (3:0). Наингголан 90 (4:0).
Состав
Рома: Алисон, Бруно Перес, Фацио, Руй (Эмерсон, 78), Рюдигер, Жуан, Наингголан, Паредес, Де Росси, Джеко (Тотти, 62), Эль-Шаарави (Перотти, 67)
Сампдория: Пуджони, Реджини, Додо (Павлович, 78), Бережински, Сильвестре, Джуричич, Фернандеш, Чигарини, Линетти (Прат, 67), Муриэль, Будимир (Шик, 62)
Судья:
Джанпаоло Кальварезе (Италия)
Место и дата
19 января 23:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция