Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Свитолина- : -Павлюченкова
Футбол  Зенит- : -Локомотив Ташкент
Баскетбол  Дарушафака- : -УНИКС
Теннис  Янкович- : -Кузнецова
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Фрайбург- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Рома» разгромила «Сампдорию» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Рома» обыграла «Сампдорию» со счетом 4:0 в домашнем матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу и вышла в следующий раунд.

Голы в ворота генуэзцев забили Раджа Наингголан (39-я и 90-я минуты), Эдин Джеко (48) и Стефан Эль-Шаарави (61).

В четвертьфинале 1 февраля команда Лучано Спаллетти сыграет против «Чезены». В других четвертьфинальных матчах встретятся «Наполи» и «Фиорентина» (24 января), «Ювентус» и «Милан» (25 января), а также «Интер» и «Лацио» (31 января).

Матч

Рома - Сампдория - 4:0 (1:0)

Голы

Наингголан 39 (1:0). Джеко 48 (2:0). Эль-Шаарави 61 (3:0). Наингголан 90 (4:0).

Состав

Рома: Алисон, Бруно Перес, Фацио, Руй (Эмерсон, 78), Рюдигер, Жуан, Наингголан, Паредес, Де Росси, Джеко (Тотти, 62), Эль-Шаарави (Перотти, 67)

Сампдория: Пуджони, Реджини, Додо (Павлович, 78), Бережински, Сильвестре, Джуричич, Фернандеш, Чигарини, Линетти (Прат, 67), Муриэль, Будимир (Шик, 62)

Судья:

Джанпаоло Кальварезе (Италия)

Место и дата

19 января 23:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кубок Италии. 1/8 финала. «Рома» принимает «Сампдорию» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 1/8 финала Кубка Италии.«Арсенал» пытался за счет Санчеса приобрести ПьяничаТренерский штаб лондонского «Арсенала» планировал приобрести полузащитника «Ромы» Миралема Пьянича. Об этом сообщает издание Tuttosport.«Лацио» обыграл «Дженоа» и вышел в четвертьфинал Кубка ИталииФутболисты римского «Лацио» в матче 1/8 финала Кубка Италии переиграли «Дженоа».«Чезена» выбила «Сассуоло» из Кубка Италии«Сассуоло» дома уступил «Чезене» (1:2) в 1/8 финала Кубка Италии.Поражение России на ЧМ, семь очков россиян в НХЛ и победы Кузнецовой с Павлюченковой. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.Кандрева принес победу «Интеру» в матче с «Болоньей» в 1/8 финала Кубка ИталииВ матче 1/8 финала Кубка Италии «Интер» в дополнительное время обыграл «Болонью» со счетом 3:2.Гол Наингголана принес «Роме» победу над «Удинезе»«Удинезе» дома уступил «Роме» (0:1) в 20-м туре чемпионата Италии.Войцех Щесны: Мое будущее в руках Венгера, которому я доверяю с 16 летВойцех Щесны: Мое будущее в руках Венгера, которому я доверяю с 16 летГолкипер «Ромы» Войцех Щесны, права на которого принадлежат лондонскому «Арсенал» заявил, что его будущее зависит от главного тренера «канонир» Арсена Венгера.«Зенит» вошел в топ-20 европейских клубов по общей сумме зарплат игроковУЕФА опубликовала данные по заработным платам, которые европейские клубы выплатили своим игрокам в сезоне 2015/2016.«Милан» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, где сразится с «Ювентусом»Футболисты «Милана» одержали волевую победу над «Торино» и вышли в 1/4 финала Кубка Италии.«Ювентус» обыграл «Аталанту» и вышел в четвертьфинал Кубка ИталииФутболисты туринского «Ювентуса» в матче 1/8 финала Кубка Италии переиграли «Аталанту».Агент: Чемпионат Китая не устраивает Маноласа, купить признание и славу невозможноФутбольный агент Иоаннис Евангелопулос, представляющий интересы защитника «Ромы» Костаса Маноласа, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны лондонского «Арсенала», а также высказался о его планах на будущее.«Наполи» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв «Специю»В матче 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» обыграл «Специю» со счетом 3:1.«МЮ» увеличил предложение по защитнику «Ромы» Маноласу до 47,6 млн фунтовПриобретение защитника «Ромы» Константиноса Маноласа стало одной из приоритетных трансферных целей «Манчестер Юнайтед» этой зимой.«У судьи что, рука сломана?» Пять главных событий 19-го тура серии А«У судьи что, рука сломана?» Пять главных событий 19-го тура серии А«Советский спорт» рассказывает о главных событиях очередного тура чемпионата Италии.Голкипер «Дженоа» Перин выбыл на длительный срок из-за травмы коленаГолкипер «Дженоа» Маттиа Перин выбыл на длительный срок из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена, сообщает пресс-служба клуба.«Рома» переиграла «Дженоа» в 19-м туре чемпионата ИталииВ матче 17-го тура чемпионата Италии «Дженоа» на домашнем стадионе проиграл «Роме» со счетом 0:1.«Дженоа» – «Рома». Кришито присутствует на матчеЗащитник «Зенита» Доменико Кришито посетил матч 19-го тура чемпионата Италии «Дженоа» – «Рома», сообщает Football Italia.Кассано может продолжить карьеру в КитаеНападающий «Сампдории» Антонио Кассано может стать еще одним игроком, который продолжит свою футбольную карьеру в чемпионате Китая. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia и Corriere Dello Sport.«Наполи» вырвал победу у «Сампдории»Футболисты «Наполи» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии взяли верх в матче с «Сампдорией».
Главные новости
Ралли
Задай вопрос пилотам «КАМАЗ-мастер»!
Хоккей
НХЛ. «Коламбус» сыграет с «Оттавой», «Сент-Луис» - «Вашингтон» и другие матчи
Биатлон
Мартен Фуркад: Меня пугает собственное доминирование в этом сезоне
Футбол
«Рома» разгромила «Сампдорию» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии
Футбол
«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в четвертьфинале Кубка Испании
Гандбол
Словения вышла на Россию в 1/8 финала чемпионата мира
Теннис
Дональд Трамп: Мне нравится Надаль, он - настоящий чемпион
Бокс
Тренер Владимира Кличко: Сколько раз Поветкина ловили на допинге, и все нормально? Так быть не должно
Футбол
Сенегал победил Зимбабве на Кубке африканских наций
Футбол
Марко Трабукки: Очень известный тренер позвонил Каррере и спросил о Фернандесе
все новости
Рома
Ромакалендарьстатистика
Сампдория
Сампдориякалендарьстатистика
Кубок Италии
Кубок Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости