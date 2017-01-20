Мартен Фуркад: Меня пугает собственное доминирование в этом сезоне

Екатерина Глазырина: На тренировке стреляли в ветер, к сожалению, сейчас это не помогло

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина поделилась впечатлениями после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.