Мартен Фуркад: Меня пугает собственное доминирование в этом сезоне
Двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад не ожидал, что его доминирование в Кубке мира-2016/17 будет настолько ощутимым.
- Не знаю, что будет дальше, такое доминирование даже меня самого немного
пугает. Сейчас даже второе место — неудачный результат для меня. И это очень странно.
Конечно, я понимал, что буду фаворитом, но чтобы настолько! Такая
ситуация не совсем нормальна для нашего вида спорта, — цитирует
Фуркада Le Dauphine.
Напомним, Мартен Фуркад выиграл 10 из 13 личных гонок в сезоне-2016/17. Он опережает ближайшего преследователя в общем зачете Кубка мира на 284 очка.
Француз неизменно завоевывает большой хрустальный глобус, начиная с 2012 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически