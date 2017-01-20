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Мартен Фуркад: Меня пугает собственное доминирование в этом сезоне

Источник:  Le DauphinéКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад не ожидал, что его доминирование в Кубке мира-2016/17 будет настолько ощутимым. 

- Не знаю, что будет дальше, такое доминирование даже меня самого немного пугает. Сейчас даже второе место — неудачный результат для меня. И это очень странно. Конечно, я понимал, что буду фаворитом, но чтобы настолько! Такая ситуация не совсем нормальна для нашего вида спорта, — цитирует Фуркада Le Dauphine.

Напомним, Мартен Фуркад выиграл 10 из 13 личных гонок в сезоне-2016/17. Он опережает ближайшего преследователя в общем зачете Кубка мира на 284 очка.

Француз неизменно завоевывает большой хрустальный глобус, начиная с 2012 года. 

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