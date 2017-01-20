Примера. 19-й тур. «Лас-Пальмас» - «Депортиво», «Реал» - «Малага» и другие матчи
Все матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».
19-й тур
Матч
Место и дата
20 января 22:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
21 января 15:00, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
21 января 18:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
21 января 20:30, Мендисорроса, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
21 января 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 января 14:00, Эль Садар, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 января 18:15, Сан Мамес, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 января 20:30, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 января 20:30, Аноэта, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 января 22:45, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически