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Уле-Эйнар Бьорндален: Я подписал письмо против допинга в биатлоне, у других норвежцев - своя позиция

Источник:  TV2Комментарии

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о том, что побудило его подписать письмо за ужесточение борьбы с допингом в биатлоне.

- Да, я подписал это письмо. Это был долгий процесс, начавшийся прошлой весной, когда комитет спортсменов впервые обратился к IBU, а сейчас Мартен Фуркад и еще несколько биатлонистов всерьез занялись этим вопросом.

Новое письмо подписали многие спортсмены. Мы настаиваем на более жестких мерах по отношению, кто ведет нечестную борьбу. Радует, что есть люди, которым не все равно. Что касается моих товарищей по команде, которые не стали подписывать письмо, то это их позиция, - заявил Бьорндален. 

Ранее чешский биатлонист Михал Шлезингр и безоговорочный лидер текущего сезона француз Мартен Фуркад выразили свое разочарование тем фактом, что только один норвежец подписал соответствующую петицию IBU.

Напомним, 22 декабря на основании расследования в отношении биатлонистов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена, Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил двух участников Олимпийских игр в Сочи, чьи имена не называются, а также отобрал у России этап Кубка мира в Тюмени.

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