Густаво Пойет: «Барселона» Гвардиолы - сильнейшая команда, которую я когда-либо видел

Главный тренер китайского «Шанхай Шеньхуа» Густаво Пойет считает идеальной футбольной командой «Барселону» Хосепа Гвардиолы.

- При всем уважении, сегодня «Барселона» воспринимается как трио суперфорвардов, а не как звездная команда. Но нельзя себя обманывать — без команды не было бы и побед, потому что их концепция игры остается прежней. Это мысль, которую смог донести Гвардиола.

Не хочу никого обидеть, но именно «Барселона» Гвардиолы была сильнейшей командой, которую я когда-либо видел. Несколько лет подряд каталонцы на голову превосходили все остальные коллективы. «Барсе» не было равных, и Месси был вишенкой на торте. «Барселона» уже не так стабильна, но по-прежнему сильна, — заявил Пойет.

Напомним, Густаво Пойет в конце 2016 года покинул пост главного тренера «Бетиса» и перебрался в чемпионат Китая.

Нынешний наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола работал с «Барселоной» в 2008 - 2012 годах. За это время команда дважды выиграла Лигу чемпионов и трижды - чемпионат Испании.

