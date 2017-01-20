День в истории. Евгению Харлачеву - 43!

Сегодня исполняется 43 года бывшему полузащитнику московского «Локомотива» и сборной России Евгению Харлачеву.

Евгений Харлачев родился 20 января 1974 года в Тольятти.

Футбольное образование получил в местном клубе «Торпедо». В 1992 году стал игроком самарских «Крыльев Советов». 9 апреля дебютировал в чемпионате России в матче против «Асмарала» (1:2). 11 октября того же года забил свой первый гол в национальном первенстве.

В 1994 году Юрий Семин пригласил хавбека в московский «Локомотив», где он успешно играл на протяжении восьми сезонов. В составе железнодорожников Харлачев четырежды завоевывал Кубок России, трижды стал серебряным призером чемпионата России. В 21 веке Евгений защищал цвета «Динамо» (Москва), «Сатурна», «Балтики» и «Лады».

После завершения карьеры игрока тренировал «Локомотив-2», «Химик» (Дзержинск), московский «Солярис». В ноябре прошлого года Харлачев вернулся в «Локомотив» на должность селекционера.



