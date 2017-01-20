Елена Баранова: Российские клубы - одни из сильнейших в Европе, а сборная не может отобраться на Олимпиаду

Олимпийская чемпионка Елена Баранова выступила за введение лимита на легионеров в чемпионате России по баскетболу.

- Сейчас в женском баскетболе действует очень мягкий лимит, позволяющий клубу иметь семь легионеров в заявке и неограниченное количество — на площадке. Два легионера в команде — вполне достаточно. Иначе выходит, что за свои деньги мы тренируем своих же соперников.

Получается парадокс: российские клубы — одни из сильнейших в Европе, а сборная не может отобраться на Олимпиаду. Для чего всё это делается? Я играла в российском клубе, куда попадали игроки и тренеры только от одного агента. Остальным путь в команду был заказан или надо было перейти под патронаж этого агента, - заявила Баранова.

Елена Баранова стала первой европейской баскетболисткой в женской НБА (1997–2005), участвовала в Матче звезд лиги (2001). Елена сыграла более 100 матчей за сборную СССР/СНГ/России, приводя сборные к золотым медалям чемпионата Европы (2003), серебряным медалям чемпионатов мира (1998, 2002), бронзовым медалям Олимпиады (2004).

















