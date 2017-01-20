Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Свитолина5:7, 6:4, 1:2Павлюченкова
Футбол  Зенит- : -Локомотив Ташкент
Баскетбол  Дарушафака- : -УНИКС
Теннис  Янкович4:6, 2:4Кузнецова
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Фрайбург- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Елена Баранова: Российские клубы - одни из сильнейших в Европе, а сборная не может отобраться на Олимпиаду

Источник:  «Известия»Комментарии

Олимпийская чемпионка Елена Баранова выступила за введение лимита на легионеров в чемпионате России по баскетболу. 

- Сейчас в женском баскетболе действует очень мягкий лимит, позволяющий клубу иметь семь легионеров в заявке и неограниченное количество — на площадке.  Два легионера в команде — вполне достаточно. Иначе выходит, что за свои деньги мы тренируем своих же соперников.

Получается парадокс: российские клубы — одни из сильнейших в Европе, а сборная не может отобраться на Олимпиаду. Для чего всё это делается? Я играла в российском клубе, куда попадали игроки и тренеры только от одного агента. Остальным путь в команду был заказан или надо было перейти под патронаж этого агента, - заявила Баранова.

Елена Баранова стала первой европейской баскетболисткой в женской НБА (1997–2005), участвовала в Матче звезд лиги (2001). Елена сыграла более 100 матчей за сборную СССР/СНГ/России, приводя сборные к золотым медалям чемпионата Европы (2003), серебряным медалям чемпионатов мира (1998, 2002), бронзовым медалям Олимпиады (2004).








Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Женская сборная России обыграла Грецию и вышла на Евробаскет-2017Женская сборная России пробилась в финальную часть чемпионата Европы 2017 года. Это стало известно после победы россиянок над сборной Греции.Российские баскетболистки досрочно вышли на чемпионат Европы-2017Баскетболистки женской сборной России досрочно гарантировали себе путевку в финальный турнир чемпионата Европы 2017 года.Евгения Белякова: Матчи женской сборной России – очень приятное зрелищеКапитан женской сборной России по баскетболу Евгения Белякова накануне матчей отборочного турнира к чемпионату Европы-2017 высказал мнение, что игроки национальной команды выделяются не только хорошей игрой, но и красотой.Андрей Кириленко: Матчи женской сборной пройдут в КурскеПрезидент РФБ Андрей Кириленко рассказал, где наша женская команда проведет оставшиеся встречи квалификации Евробаскета-2017.Андрей Кириленко: Хотелось бы видеть обе сборные в числе призеров ЕвробаскетаПрезидент РФБ Андрей Кириленко рассчитывает, что мужская и женская сборные России попадут в число призеров чемпионата Европы.Российские баскетболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы среди девушекБаскетболистки сборной России пробились в полуфинал чемпионата Европы среди девушек (игроки не старше 18 лет), победив в 1/4 финала сверстниц из Венгрии.Российские баскетболистки не смогли выйти в финал молодежного чемпионата ЕвропыБаскетболистки сборной России не смогли пробиться в финал проходящего в Португалии чемпионата Европы среди девушек (не старше 20 лет).Евгения Белякова: Отказывалась от контрактов в НБА ради сборнойЕвгения Белякова: Отказывалась от контрактов в НБА ради сборнойКапитан сборной России Евгения Белякова – о предстоящем переезде за океан, пропуске Олимпиады и сегодняшнем матче УГМК в женской Евролиге.Александр Васин: Сборной России для уверенности нужна была именно сложнаяГлавный тренер женской сборной России Александр Васин после матча с Грецией признался, что его подопечным было необходимо одержать сложную победу для становления и обретения уверенности.Женская сборная России победила Грецию в отборе ЕвробаскетаЖенская сборная России по баскетболу одержала победу (67:66) в матче третьего тура отборочного турнира Евробаскета-2017 в Халкиде.Александр Васин: Предстоят две важные игры, особенно с гречанкамиГлавный тренер женской сборной России Александр Васин считает, что выездные матчи с командами Греции и Болгарии являются самыми важными в отборочном турнире чемпионата Европы 2017 года.Сборная России обыграла швейцарок в матче отборочного цикла Евробаскета-2017Баскетболистки сборной России нанесли крупное поражение команде Швейцарии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года.Женская сборная России разгромила команду Болгарии в отборе Евро-17Женская сборная России разгромила команду Болгарии в отборе Евро-17Женская сборная России в Екатеринбурге разгромила команду Болгарии в рамках стартового матча отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года.Женская сборная России начала отбор на Евробаскет-2017 с победы над БолгариейЖенская сборная России одержала победу над Болгарией (72:39) в первом матче отборочного турнира Евробаскета-2017.Лидер сборной России Эпифанни Принс выбыла на длительный срок из-за травмыРазыгрывающая сборной России и курского «Динамо» Эпифанни Принс выбыла на длительный срок из-за разрыва передней крестообразной связки и мениска коленного сустава, сообщает официальный сайт клуба.Андрей Кириленко: Мышкин хочет получить вознаграждение за работу, которую он не сделал и не сделаетПрезидент РФБ Андрей Кириленко рассказал о ситуации с бывшим главным тренером женской сборной России Анатолием Мышкиным, который намерен судиться с организацией.Бывший главный тренер сборной России Мышкин намерен судиться с РФББывший главный тренер сборной России Анатолий Мышкин намерен судиться с Российской федерацией баскетбола на основании того, что он был незаконно уволен, а его контракт продолжает действовать.Андрей Кириленко: В мужской сборной России имеет место небольшой провал по резервуПрезидент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что в мужской сборной России по баскетболу существует небольшой провал по резерву, однако в целом ситуация в национальных командах нормальная.Принц, Вадеева и Майга вошли в расширенный список сборной РоссииГлавный тренер женской сборной России по баскетболу Александр Васин огласил список игроков, включенных в расширенный список кандидатов в национальную команду для участия в квалификационном турнире чемпионата Европы-2017.РФБ не стал подавать заявку на проведение квалификации ОИ-2016Российская федерация баскетбола (РФБ) приняла решение не подавать заявку на проведение мужского и женского квалификационных турниров за право играть на ОИ-2016, сообщает ТАСС.
Главные новости
Ралли
Задай вопрос пилотам «КАМАЗ-мастер»!
Хоккей
НХЛ. «Коламбус» играет с «Оттавой», «Сент-Луис» - «Вашингтон» и другие матчи
Биатлон
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Гараничев победит 20-м, Фуркад - 28-м, Шипулин - 33-м
Футбол
Дибала готов продлить контракт с «Ювентусом»
Теннис
WTA. Australian Open. Свитолина - Павлюченкова, Янкович - Кузнецова и другие матчи третьего круга
Футбол
День в истории. Евгению Харлачеву - 43!
Футбол
Густаво Пойет: «Барселона» Гвардиолы - сильнейшая команда, которую я когда-либо видел
Биатлон
Уле-Эйнар Бьорндален: Я подписал письмо против допинга в биатлоне, у других норвежцев - своя позиция
Биатлон
Мартен Фуркад: Меня пугает собственное доминирование в этом сезоне
Футбол
«Рома» разгромила «Сампдорию» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика