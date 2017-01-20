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Тренер «Бешикташа» возглавил сборную Турции

Источник:  FIBAКомментарии

Тренер стамбульского «Бешикташа» Уфук Сарыджа возглавил мужскую сборную Турции по баскетболу.

Сарыджа ранее работал в «Каршияке», с которой стал чемпионом и обладателем кубка Турции, а в августе 2016 года подписал контракт с «Бешикташем».

Напомним, следующий чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 31 августа по 17 сентября в Турции, Израиле, Румынии и Финляндии.

Турки попали в группу D. Их соперниками будут команды России, Великобритании, Сербии, Латвии и Бельгии.

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