Кубок мира. Индивидуальная гонка. Гараничев победит 20-м, Фуркад - 28-м, Шипулин - 33-м
Сегодня в итальянской Антерсельве пройдет мужская индивидуальная гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.
Первым из россиян на дистанцию уйдет Евгений Гараничев (20-й стартовый номер). 28-м стартует лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад.
Антон Шипулин будет стартовать 33-м, Максим Цветков — 40-м, Антон Бабиков, 47-м, Матвей Елисеев — 53-м, а Дмитрий Малышко — 55-м.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки.
Накануне женскую индивидуальную гонку выиграла немка Лаура Дальмайер, вернувшая себе лидерство в общем зачете Кубка мира.
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