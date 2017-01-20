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Кубок мира. Индивидуальная гонка. Гараничев победит 20-м, Фуркад - 28-м, Шипулин - 33-м

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в итальянской Антерсельве пройдет мужская индивидуальная гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.

Первым из россиян на дистанцию уйдет Евгений Гараничев (20-й стартовый номер). 28-м стартует лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад.

Антон Шипулин будет стартовать 33-м, Максим Цветков — 40-м, Антон Бабиков, 47-м, Матвей Елисеев — 53-м, а Дмитрий Малышко — 55-м.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки.

Накануне женскую индивидуальную гонку выиграла немка Лаура Дальмайер, вернувшая себе лидерство в общем зачете Кубка мира.

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