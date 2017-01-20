Павлюченкова обыграла Свитолину и вышла в четвертый круг Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

Сегодня Павлюченкова в трех партиях переиграла посеянную на турнире под 13-м номером украинку Элину Свитолину. Россиянка впервые в карьере достигла этой стадии австралийского «мэйджора».

В третьем сете Павлюченкова сделала 22 виннера против 4 у соперницы. Она завершила встречу лишь с пятого матчбола.



За выход в четвертьфинал Анастасия сразится с победительницей встречи Светлана Кузнецова - Елена Янкович.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема»

Australian Open

Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг