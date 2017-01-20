Павлюченкова обыграла Свитолину и вышла в четвертый круг Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
Сегодня Павлюченкова в трех партиях переиграла посеянную на турнире под 13-м номером украинку Элину Свитолину. Россиянка впервые в карьере достигла этой стадии австралийского «мэйджора».
В третьем сете Павлюченкова сделала 22 виннера против 4 у соперницы. Она завершила встречу лишь с пятого матчбола.
За выход в четвертьфинал Анастасия сразится с победительницей встречи Светлана Кузнецова - Елена Янкович.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Янкович Е. (Сербия) - Кузнецова С. (Россия) - 4:6, 7:5, 4:5 3-й сет
Место и дата
20 января 03:30, , Онлайн-трансляция