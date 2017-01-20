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Глава Ассоциации фигурного катания США призвал исключить россиян из числа участников Олимпиады-2018

Источник:  Associated PressКомментарии

Глава Ассоциации фигурного катания США Сэм Оксье надеется на то, что сборной России будет запрещено выступать на зимней Олимпиаде-2018 из-за допинговых скандалов.

- Не думаю, что им нужно разрешить выступить там. Допинговые программы финансировалось государством. Это была система, отлично отлаженная, позволяющая принимать запрещенные препараты ведущим спортсменам. Теперь они должны заплатить за это. Думаю, единственный путь для МОК и ISU — вынести максимально серьезное наказание, - заявил Оксье.

Напомним, глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен в декабре прошлого года представил вторую часть своего доклада о допинговых манипуляциях на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Списки подозреваемых в приеме запрещенных препаратов российских спортсменов были закодированы и разосланы по международным федерациям, многие из которых начали собственные расследования.

Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане.


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