«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис», Овечкин и Кузнецов набрали по два очка

Бобровский лидирует в НХЛ по числу побед в нынешнем сезоне

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» отразил 24 из 25 бросков и записал в актив свою 27-ю победу в 35 матчах текущего сезона.