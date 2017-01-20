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«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис», Овечкин и Кузнецов набрали по два очка

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Вашингтона» переиграли «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:3).

Двумя результативными передачи сегодня отметился капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин. А другой российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил шайбу и сделал один голевой пас.

Еще один «ассист» в активе защитника столичной команды Дмитрия Орлова.

Отметим, что «Вашингтон» выиграл 10 из 11 последних матчей. 17 января победная серия команды Барри Тротца была прервана в Питтсбурге, где местные «Пенгвины» в драматичной игре оказались сильнее (8:7).

Матч

Сент-Луис - Вашингтон - 3:7 (0:2, 1:4, 2:1)

Голы:

Бураковски (Уинник, Эллер), 5:37 (0:1). Бигл (Уинник, Уилсон), 7:41 (0:2). Шварц (Стеен, Штястны), 20:19 (1:2). Оши (Овечкин, Бэкстрём), 23:47 (1:3). Коннолли (Бураковски), 27:33 (1:4). Юханссон 27:44 (1:5). Уильямс (Кузнецов, Орлов), 33:30 (1:6). Кузнецов (Овечкин, Оши), 46:20 (1:7). Стеен (Гуннарссон, Шварц), 50:00 (2:7). Стеен (Шварц, Парайко), 56:25 (3:7).

Место и дата

20 января 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция


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