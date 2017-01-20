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Тьерри Анри: Возможно, Алексис Санчес присоединится к своему другу Видалю в «Баварии»

Источник:  Goal.comКомментарии

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри поделился информацией о возможном переходе в «Баварию» форварда «канониров» Алексиса Санчеса.

- Я бы хотел, чтобы Санчес продлил контракт с «Арсеналом». Как болельщик этого клуба хочу, чтобы он остался в Лондоне. Санчес – будущее «канониров». То же самое касается и Озила. Но возможно, Алексис присоединится к своему другу Видалю в «Баварии». Посмотрим, как будут развиваться события дальше, - заявил Анри.

Ранее наставник «пушкарей» Арсен Венгер выразил уверенность, что чилиец не уйдет из команды, однако, английские СМИ утверждают, что Санчеса не устраивают финансовые условия, предложенные «Арсеналом», и он открыт для других предложений.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провел на клубном уровне 25 матчей, забил 14 голов и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 55 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Санчеса заинтересованы «Ювентус», «ПСЖ» и мадридский «Атлетико». 

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