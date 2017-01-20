Тьерри Анри: Возможно, Алексис Санчес присоединится к своему другу Видалю в «Баварии»
Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри поделился информацией о возможном переходе в «Баварию» форварда «канониров» Алексиса Санчеса.
- Я бы хотел, чтобы Санчес продлил контракт с «Арсеналом». Как болельщик этого клуба хочу, чтобы он остался в Лондоне. Санчес – будущее «канониров». То же самое касается и Озила. Но возможно, Алексис присоединится к своему другу Видалю в «Баварии». Посмотрим, как будут развиваться события дальше, - заявил Анри.
Ранее наставник «пушкарей» Арсен Венгер выразил уверенность, что
чилиец не уйдет из команды, однако, английские СМИ утверждают, что Санчеса
не устраивают финансовые условия, предложенные «Арсеналом», и он открыт
для других предложений.
Ранее сообщалось, что в услугах Санчеса заинтересованы «Ювентус», «ПСЖ» и мадридский «Атлетико».