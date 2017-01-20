Кузнецова обыграла Янкович в третьем круге Australian Open и вышла на Павлюченкову
Россиянка Светлана Кузнецова пробилась в четвертый круг открытого чемпионата Австралии по теннису.
В упорной борьбе Кузнецова сломила сопротивление экс-первой ракетки мира сербки Елены Янкович.
Во второй партии Светлана вела - 5:3, однако затем уступила семь геймов подряд и оказалась на грани поражения. Тем не менее, ей удалось вернуться в игру и оставить за собой третий, решающий сет.
За выход в четвертьфинал победительница двух турниров «Большого шлема» поспорит с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, которая ранее нанесла поражение украинке Элине Свитолиной.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Янкович Е. (Сербия) - Кузнецова С. (Россия) - 4:6, 7:5, 7:9
Место и дата
20 января 03:30, , Онлайн-трансляция