Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Свитолина5:7, 6:4, 3:6Павлюченкова
Футбол  Зенит- : -Локомотив Ташкент
Баскетбол  Дарушафака- : -УНИКС
Теннис  Янкович4:6, 7:5, 7:9Кузнецова
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Фрайбург- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кузнецова обыграла Янкович в третьем круге Australian Open и вышла на Павлюченкову

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Светлана Кузнецова пробилась в четвертый круг открытого чемпионата Австралии по теннису.

В упорной борьбе Кузнецова сломила сопротивление экс-первой ракетки мира сербки Елены Янкович.

Во второй партии Светлана вела - 5:3, однако затем уступила семь геймов подряд и оказалась на грани поражения. Тем не менее, ей удалось вернуться в игру и оставить за собой третий, решающий сет.

За выход в четвертьфинал победительница двух турниров «Большого шлема» поспорит с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, которая ранее нанесла поражение украинке Элине Свитолиной.

 

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open 
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов 
Открытые корты, хард 
Женщины
Одиночный разряд 
Третий круг

Матч

Янкович Е. (Сербия) - Кузнецова С. (Россия) - 4:6, 7:5, 7:9

Место и дата

20 января 03:30, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россиянки побеждают в Австралии, «Барселона» снимает проклятие, а биатлонисты снова пишут письма. Новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра пятницы.ATP. Australian Open. Маррэй - Куэрри, Вавринка - Троицки и другие матчи третьего кругаВсе матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису на сайте «Советского спорта».WTA. Australian Open. Кербер обыграла Плишкову, Мугуруса - Севастова и другие матчи третьего кругаВсе матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису на сайте «Советского спорта».Павлюченкова обыграла Свитолину и вышла в четвертый круг Australian OpenРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.Дональд Трамп: Мне нравится Надаль, он - настоящий чемпионИзбранный президент США Дональд Трамп высоко отозвался об испанском теннисисте Рафаэле Надале.Обидится ли Уильямс на «гориллу»? Колонка Анны ЧакветадзеОбидится ли Уильямс на «гориллу»? Колонка Анны ЧакветадзеЭксперт «Советского спорта» – о поражении Джоковича, фразе комментатора ESPN и предстоящих матчах Кузнецовой и Павлюченковой.Как Сафин побеждал Федерера… Самые громкие сенсации Australian OpenКак Сафин побеждал Федерера… Самые громкие сенсации Australian OpenПоражение Новака Джоковича во втором круге – главная сенсация текущего Australian Open.Комментатор ESPN сравнил теннисистку Уильямс с гориллойКомментатор телеканала ESPN Дуг Адлер во время матча Открытого чемпионата Австралии сравнил теннисистку Винус Уильямс с гориллой, сообщает Lenta.ru.«Уильямс включает эффект гориллы». Итоги дня Australian Open«Уильямс включает эффект гориллы». Итоги дня Australian OpenПобеды Весниной и Макаровой, вылет Радванской и необычный комментарий игры Венус Уильямс на канале ESPN – в обзоре очередного дня.Надаль обыграл Багдатиса на Australian OpenНадаль обыграл Багдатиса на Australian OpenИспанский теннисист Рафаэль Надаль взял верх над киприотом Маркосом Багдатисом во втором круге Открытого чемпионата Австралии.«Мам, мы молодцы!» Как Денис Истомин обыграл Новака Джоковича (видео)«Мам, мы молодцы!» Как Денис Истомин обыграл Новака Джоковича (видео)Шестикратный чемпион турнира уступил представителю Узбекистана в пяти тяжелых партиях.Серена Уильямс победила Шафаржову во втором круге Australian OpenВторая ракетка мира Серена Уильямс вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.Радванска проиграла Лучич-Барони во втором круге Australian OpenТретья ракетка мира Агнешка Радваньска проиграла во втором круге Открытого чемпионата Австралии.Денис Истомин обыграл Джоковича и вышел в третий круг Australian OpenВторая «ракетка» мира Новак Джокович не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии.Раонич вышел в третий раунд Australian OpenКанадец Милош Раонич вышел в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.Девушка дня. Эжени БушарДевушка дня. Эжени БушарПавлюченкова и Бабош вышли во второй круг Australian Open в парном разрядеРоссиянка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимея Бабош вышли во второй круг Australian Open в парном разряде.Цибулкова стала соперницей Макаровой в третьем круге Australian OpenСловацкая теннисистка Доминика Цибулкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.Веснина вышла в третий круг Australian OpenРоссийская теннисистка Елена Веснина в матче второго круга первого в сезоне турнира «Большого шлема» - Australian Open переиграла Мэнди Минеллу из Люксембурга.Макарова вышла в третий круг Australian Open после отказа ЭрнаниРоссийская теннисистка Екатерина Макарова в матче второго круга первого в сезоне турнира «Большого шлема» - Australian Open преодолела сопротивление итальянки Сары Эррани.
Главные новости
Футбол
Россиянки побеждают в Австралии, «Барселона» снимает проклятие, а биатлонисты снова пишут письма. Новости утра
Ралли
Задай вопрос пилотам «КАМАЗ-мастер»!
Теннис
Кузнецова обыграла Янкович в третьем круге Australian Open и вышла на Павлюченкову
Футбол
Тьерри Анри: Возможно, Алексис Санчес присоединится к своему другу Видалю в «Баварии»
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис», Овечкин и Кузнецов набрали по два очка
Фигурное катание
Глава Ассоциации фигурного катания США призвал исключить россиян из числа участников Олимпиады-2018
Хоккей
НХЛ. «Коламбус» проиграл «Оттаве», «Сан-Хосе» - «Тампа-Бэй» и другие матчи
Теннис
Павлюченкова обыграла Свитолину и вышла в четвертый круг Australian Open
Биатлон
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Гараничев победит 20-м, Фуркад - 28-м, Шипулин - 33-м
Футбол
Дибала готов продлить контракт с «Ювентусом»
все новости
Елена Янкович
Елена Янковичвсе новости
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецовавсе новости
Australian Open
Australian Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
WTA Tour
WTA Tour