Кузнецова обыграла Янкович в третьем круге Australian Open и вышла на Павлюченкову

Россиянка Светлана Кузнецова пробилась в четвертый круг открытого чемпионата Австралии по теннису.

В упорной борьбе Кузнецова сломила сопротивление экс-первой ракетки мира сербки Елены Янкович.

Во второй партии Светлана вела - 5:3, однако затем уступила семь геймов подряд и оказалась на грани поражения. Тем не менее, ей удалось вернуться в игру и оставить за собой третий, решающий сет.

За выход в четвертьфинал победительница двух турниров «Большого шлема» поспорит с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, которая ранее нанесла поражение украинке Элине Свитолиной.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема»

Australian Open

Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг