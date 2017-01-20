Россиянки побеждают в Австралии, «Барселона» снимает проклятие, а биатлонисты снова пишут письма. Новости утра

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра пятницы.

1. Одна российская теннисистка гарантированно сыграет в четвертьфинале Australian Open. Анастасия Павлюченкова выбила из борьбы Элину Свитолину, а Светлана Кузнецова в матче-триллере оказалась сильнее Елены Янкович. Теперь нашим девушкам предстоит очная встреча.

2. Из восьми последних матчей на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне «Барселона» проиграла пять и три свела вничью. Наконец, каталонцы сделали широкий шаг к выходу в полуфинал Кубка Испании. Гол Неймара с пенальти принес им победу на нелюбимой арене с минимальным счетом. Ответная игра состоится на «Камп Ноу» 26 января.

3. «Рома» под управлением бывшего наставника «Зенита» Лучано Спаллетти в кубковом матче не оставила камня на камне от обороны «Сампдории».

4. Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален подписал письмо биатлонистов, призывающих IBU вести более активную и решительную борьбу с нарушителями антидопинговых правил.

Его товарищи по сборной Норвегии от данного шага воздержались. Можно ли считать это принципиальной позицией, или же они действуют назло главному активисту пелотона Мартену Фуркаду, который позволил себе ряд резких высказываний в адрес «викингов» после того, как на работу к ним перешел его многолетний тренер Зигфрид Мазе?

5. В то же время, самого Фуркада-младшего пугает собственная победная поступь в текущем сезоне. Отрыв в общем зачете Кубка мира позволяет Мартену безболезненно пропустить несколько гонок, а то и этапов.

6. Сегодня в итальянской Антерсельве состоится мужская индивидуальная гонка в рамках шестого этапа Кубка мира. Конкуренцию Фуркаду попытаются составить Антон Шипулин и немец Симон Шемпп, который в последние сезоны очень удачно выступает именно на этой трассе.

7. Глава Ассоциации фигурного катания США Сэм Оксье поддержал стройный хор западных спортивных чиновников, предлагающих не допустить сборную России до Олимпиады-2018 в Пхенчхане из-за допинговых скандалов.

8. А тренер знаменитого украинского тяжеловеса Владимира Кличко Джеймс Али Башир с нетерпением ждет, когда же Всемирный боксерский совет, наконец, примет окончательное решение по делу Александра Поветкина.

9. В 1/8 финала чемпионата мира по гандболу, проходящего во Франции, мужской сборной России предстоит сыграть со словенцами.

10. «Вашингтон» благодаря результативной игре Александра Овечкина и Евгения Кузнецова уверенно переиграл «Сент-Луис». Будет ли это началом новой победной серии «Кэпиталс»?

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