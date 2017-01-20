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Президент «Реала» принял решение продать Роналду

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может покинуть клуб. Об этом сообщает издание Don Balon.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес рассчитывает продать игрока сборной Португалии в чемпионат Китая до старта сезона 2018/19.

Учитывая поведение азиатских клубов на трансферном рынке, глава испанской команды пришел к выводу, что этот трансфер принесет «Реалу» серьезный доход, а сам Роналду сумеет «выбить» себе контракт на выгодных условиях.

Ранее сообщалось, что «Реал» получил предложение из Китая по продаже 31-летнего игрока за 300 млн евро. В руководстве приняли решение отказаться от этой идеи, и подписали с футболистом новый контракт.

Напомним, португалец выступает за мадридский клуб с 2009 года. В составе «бланкос» он становился чемпионом Испании (2011/12), обладателем Кубка (2 раза) и Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА (2014, 2016), а также победителем Лиги чемпионов (2013/14, 2015/16) и клубного чемпионата мира (2014, 2016).

Всего за «Реал» Роналду провел 370 матчей, забил 382 гола и отдал 120 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает нападающего в 110 млн евро, а его нынешнее соглашение с «Реалом» истекает летом 2021 года.

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