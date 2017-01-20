«Манчестер Юнайтед» предложил за Гризманна 86 млн фунтов

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переезду в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

По информации источника, на игрока сборной Франции претендует «Манчестер Юнайтед», который предложил за него 86 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что Гризманн согласовал с «Юнайтед» контракт, а также выбрал себе номер в новой команде.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий провел во всех турнирах 25 матчей, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 80 млн евро, а его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2021 года.