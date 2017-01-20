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«Ювентус» и миланский «Интер» поборются за Верратти

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

По информации источника, на игрока сборной Италии претендует ряд клубов из Серии А, в том числе «Ювентус», а также миланский «Интер». Отмечается, что, скорее всего, выиграет борьбу за футболиста парижан действующий чемпион Италии.

Минувшим летом сообщалось, что Верратти также интересен «Барселоне» и мадридскому «Реалу».

В нынешнем сезоне 24-летний итальянец провел во всех турнирах 23 матча, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает Верратти в 40 млн евро, а его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2021 года.

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