«Ювентус» и миланский «Интер» поборются за Верратти
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.
По информации источника, на игрока сборной Италии претендует ряд клубов из Серии А, в том числе «Ювентус», а также миланский «Интер». Отмечается, что, скорее всего, выиграет борьбу за футболиста парижан действующий чемпион Италии.
Минувшим летом сообщалось, что Верратти также интересен «Барселоне» и мадридскому «Реалу».
В нынешнем сезоне 24-летний итальянец провел во всех турнирах 23 матча, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает Верратти в 40 млн евро, а его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2021 года.
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