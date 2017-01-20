Вячеслав Буцаев: В матче со «Спартаком» были шероховатости, но играла команда
Главный тренер «Сочи»
Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком»
(4:1).
– Во-первых, хотел бы поздравить наших болельщиков и ребят с победой, – приводит слова Буцаева официальный сайт «Сочи». – Мы хорошо провели матч, был хороший темп, хороший настрой на игру, хорошее движение. Да, были какие-то шероховатости, но играла команда. Кто-то ошибался, другие исправляли эти ошибки. Мы понимали, что «Спартак» неудачно выступал в нескольких предыдущих играх, поэтому ждали, что будет тяжелая борьба.
– Сложилось
впечатление, что иностранное звено О´Делл – Максвелл – Петерссон сыграло
несколько ниже своих возможностей. Так ли это?
– Наверное, в чем-то соглашусь с вами. Думаю, что потенциал у них огромный, до этого они провели хорошие игры. Бывают такие дни, когда не все получается. Надеемся, что это был первый и последний такой день.
«Сочи» одержали третью победу подряд и отстают на одно очко от «Витязя» и «Йокерита», которые замыкают восьмерку в Западной конференции.
Матч
ХК Сочи - Спартак - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы:
Глазачев (Гилрой, Радил), 11:19 (0:1 - бол.). Пепеляев (Крикунов), 17:19 (1:1). Игнатушкин (Крикунов), 23:20 (2:1). Костицын (Крикунов, Игнатушкин), 35:49 (3:1). Левицкий (Точицкий, Морозов), 44:36 (4:1).
Место и дата
19 января 19:30, Большой, Онлайн-трансляция