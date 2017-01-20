Алексей Ярушкин: Я понимаю, что «Спартак» выглядит слабо
Исполняющий
обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин назвал причины
поражения от «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Нельзя выигрывать у кого-то, когда ты забиваешь один гол и постоянно пропускаешь по три-четыре, – приводит слова Ярушкина официальный сайт «Спартака». – Соперник был сильнее и заслуженно победил.
– Болельщики
«Спартака» волнуются: впереди матч с ЦСКА…
– Поверьте: мы работаем, настраиваем команду на каждый матч. Но, к сожалению, мы выглядим слабо, я это понимаю.
– Команда неплохо
начинает вот уже несколько матчей, но затем безвольно уступает во втором и
третьем периодах. Почему так получается?
– Пропустив один или два гола, отходим от игрового задания, игроки начинают играть, как удобно каждому из них. От этого все неудачи.
Напомним, «Спартак» потерпел восьмое поражение подряд и теперь сыграет дома с ЦСКА (23 января) и СКА (25 января).
Матч
ХК Сочи - Спартак - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы:
Глазачев (Гилрой, Радил), 11:19 (0:1 - бол.). Пепеляев (Крикунов), 17:19 (1:1). Игнатушкин (Крикунов), 23:20 (2:1). Костицын (Крикунов, Игнатушкин), 35:49 (3:1). Левицкий (Точицкий, Морозов), 44:36 (4:1).
Место и дата
19 января 19:30, Большой, Онлайн-трансляция