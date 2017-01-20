Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Свитолина5:7, 6:4, 3:6Павлюченкова
Футбол  Зенит- : -Локомотив Ташкент
Баскетбол  Дарушафака- : -УНИКС
Теннис  Янкович4:6, 7:5, 7:9Кузнецова
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Фрайбург- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Ярушкин: Я понимаю, что «Спартак» выглядит слабо

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин назвал причины поражения от «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Нельзя выигрывать у кого-то, когда ты забиваешь один гол и постоянно пропускаешь по три-четыре, – приводит слова Ярушкина официальный сайт «Спартака». – Соперник был сильнее и заслуженно победил.

– Болельщики «Спартака» волнуются: впереди матч с ЦСКА…
– Поверьте: мы работаем, настраиваем команду на каждый матч. Но, к сожалению, мы выглядим слабо, я это понимаю.

– Команда неплохо начинает вот уже несколько матчей, но затем безвольно уступает во втором и третьем периодах. Почему так получается? 
– Пропустив один или два гола, отходим от игрового задания, игроки начинают играть, как удобно каждому из них. От этого все неудачи.

Напомним, «Спартак» потерпел восьмое поражение подряд и теперь сыграет дома с ЦСКА (23 января) и СКА (25 января).

Матч

ХК Сочи - Спартак - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы:

Глазачев (Гилрой, Радил), 11:19 (0:1 - бол.). Пепеляев (Крикунов), 17:19 (1:1). Игнатушкин (Крикунов), 23:20 (2:1). Костицын (Крикунов, Игнатушкин), 35:49 (3:1). Левицкий (Точицкий, Морозов), 44:36 (4:1).

Место и дата

19 января 19:30, Большой, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вячеслав Буцаев: В матче со «Спартаком» были шероховатости, но играла командаГлавный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:1).Борис Майоров: Венька Александров был быстрее Мозякина. Его рекорд не побить!Борис Майоров: Венька Александров был быстрее Мозякина. Его рекорд не побить!Наш эксперт сравнивает нынешний рекорд Сергея Мозякина с уникальным достижением советского нападающего Вениамина Александрова.«Он меня обвиняет во всем, критикует…» Как Разин наезжал на Крикунова (видео)«Он меня обвиняет во всем, критикует…» Как Разин наезжал на Крикунова (видео)Очень оригинальную пресс-конференцию мы увидели в Екатеринбурге после матча «Автомобилист» - «Югра» (0:2).«Хлопайте по попкам баскетболисток». Разин обыграл «Авто» и наехал на всех«Хлопайте по попкам баскетболисток». Разин обыграл «Авто» и наехал на всехДосталось вообще всем. В том числе, Владимиру Крикунову, который сменил Разина на посту главного тренера «Автомобилиста»Девушки пробиваются в звено к Ковальчуку. Главное о первом женском Матче звездДевушки пробиваются в звено к Ковальчуку. Главное о первом женском Матче звездВ Уфе прошел первый в истории матч звезд ЖХЛ. Победу, как и в Кубке Вызова, одержала команда Запада, а игра собрала рекордные 8000 зрителей.СКА досрочно занял первое место в дивизионе БоброваСКА стал досрочным победителем дивизиона Боброва после поражения минского «Динамо» от одноклубников из Риги (1:3).«В обороне так нельзя». Самокритика Знарка и Кови после внезапного поражения«В обороне так нельзя». Самокритика Знарка и Кови после внезапного пораженияА в «Йокерите» не пожалели, что взяли в Петербург жен хоккеистов.Чарльз Геноуэй: Эмоции Ковальчука после гола? Он вообще эмоциональный игрок, ничего страшного нетЗащитник «Йокерита» Чарльз Геноуэй поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:5).Ярно Коскиранта: Победу «Йокерита» можно назвать заслуженнойНападающий СКА Ярно Коскиранта в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).Владимир Юрзинов: У нас идет сейчас ожесточенная борьба за место в плей-оффГлавный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов прокомментировал победу своей команды над «Трактором» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Анвар Гатиятулин: Хотел бы извиниться за сегодняшнюю игру. Это моя ошибка в подготовкеГлавный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своих подопечных от «Куньлуня» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Юкка Ялонен: После того, как Ковальчук забросил вторую шайбу, он начал праздновать перед скамейкой «Йокерита»Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен поделился мнением о победе над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:3).Олег Знарок: Против «Йокерита» СКА отвратительно сыграл в оборонеГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о поражении от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).Егор Яковлев: От «Йокерита» не ожидали ничего нового: они бьют исподтишка, постоянно тыкаютсяЗащитник СКА Егор Яковлев поделился мнением о поражении от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).Илья Ковальчук: Если бы не Коскинен, проиграли бы «Йокериту» 3:10Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о поражении от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).Кто обыграл и переиграл лучшую команду КХЛ: бывший тренер по делу победил СКАКто обыграл и переиграл лучшую команду КХЛ: бывший тренер по делу победил СКАИ это при том, что СКА вел 2:0 уже в первом периоде.СКА проиграл «Йокериту», прервав пятиматчевую победную сериюВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома проиграл «Йокериту» со счетом 3:5.«Спартак потерпел восьмое поражение кряду, уступив на выезде «Сочи»матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на домашнем льду обыграл столичный «Спартак» со счетом 4:1.«Слован» на выезде обыграл «Нефтехимик», одержав шестую победу подрядХоккеисты «Слована» обыграли в гостях «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.«Локомотив» обыграл «Торпедо» и сместил его с третьего места в Западной конференции«Торпедо» дома уступило «Локомотиву» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
Главные новости
Футбол
Россиянки побеждают в Австралии, «Барселона» снимает проклятие, а биатлонисты снова пишут письма. Новости утра
Ралли
Задай вопрос пилотам «КАМАЗ-мастер»!
Футбол
Президент «Реала» принял решение продать Роналду
Теннис
Кузнецова обыграла Янкович в третьем круге Australian Open и вышла на Павлюченкову
Футбол
Тьерри Анри: Возможно, Алексис Санчес присоединится к своему другу Видалю в «Баварии»
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис», Овечкин и Кузнецов набрали по два очка
Фигурное катание
Глава Ассоциации фигурного катания США призвал исключить россиян из числа участников Олимпиады-2018
Хоккей
НХЛ. «Коламбус» проиграл «Оттаве», «Сан-Хосе» - «Тампа-Бэй» и другие матчи
Теннис
Павлюченкова обыграла Свитолину и вышла в четвертый круг Australian Open
Биатлон
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Гараничев побежит 20-м, Фуркад - 28-м, Шипулин - 33-м
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
ХК Сочи
ХК Сочикалендарьстатистика
Алексей Ярушкин
Алексей Ярушкинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости