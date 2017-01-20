Алексей Ярушкин: Я понимаю, что «Спартак» выглядит слабо

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин назвал причины поражения от «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Нельзя выигрывать у кого-то, когда ты забиваешь один гол и постоянно пропускаешь по три-четыре, – приводит слова Ярушкина официальный сайт «Спартака». – Соперник был сильнее и заслуженно победил.

– Болельщики «Спартака» волнуются: впереди матч с ЦСКА…

– Поверьте: мы работаем, настраиваем команду на каждый матч. Но, к сожалению, мы выглядим слабо, я это понимаю.

– Команда неплохо начинает вот уже несколько матчей, но затем безвольно уступает во втором и третьем периодах. Почему так получается?

– Пропустив один или два гола, отходим от игрового задания, игроки начинают играть, как удобно каждому из них. От этого все неудачи.

Напомним, «Спартак» потерпел восьмое поражение подряд и теперь сыграет дома с ЦСКА (23 января) и СКА (25 января).