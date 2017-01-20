Бушар проиграла Вандевеге на Australian Open
47-я ракетка мира
Эжени Бушар потерпела поражение от Коко Вандевеге из США в третьем круге турнира
серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.
Матч продолжался 2 часа 21 минуту и завершился победой Вандевеге в трех сетах (6:4, 3:6, 7:5).
25-летняя Вандевеге, занимающая 35-е место в рейтинге WTA, впервые в своей карьере вышла в четвертый круг Australian Open.
Следующей соперницей американки станет первая ракетка мира Анжелик Кербер из Германии, выбившая из борьбы Кристину Плишкову из Чехии.
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого
шлема» Australian Open
Призовой фонд 16 503 692
доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Бушар Э. (Канада) - Вандевеге К. (США) - 4:6, 6:3, 5:7
Место и дата
20 января 03:00, , Онлайн-трансляция
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