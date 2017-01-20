Ушел из жизни арбитр Рафаэль Кадыров

Как сообщает официальный сайт Объединенной Федерации хоккея Башкирии, сегодня утром, 20 января, известный арбитр Рафаль Кадыров скончался после тяжелой болезни.

В ноябре 2016 года 47-летнему рефери был поставлен диагноз – астроцитома третьей степени. Лечение, которое помогли оплачивать клубы из КХЛ, а также друзья и родственники, не дало нужного результата.

Напомним, Кадыров работал на матчах КХЛ с момента ее создания. 8 сентября прошлого года арбитр стал вторым в истории отечественного хоккея судьей, который достиг рубежа в 700 проведенных матчей в чемпионатах России в качестве главного рефери.

Отметим, что за всю профессиональную карьеру он успел обслужить игры двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира.