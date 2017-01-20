Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Свитолина5:7, 6:4, 3:6Павлюченкова
Футбол  Зенит- : -Локомотив Ташкент
Баскетбол  Дарушафака- : -УНИКС
Теннис  Янкович4:6, 7:5, 7:9Кузнецова
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Фрайбург- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ушел из жизни арбитр Рафаэль Кадыров

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает официальный сайт Объединенной Федерации хоккея Башкирии, сегодня утром, 20 января, известный арбитр Рафаль Кадыров скончался после тяжелой болезни.

В ноябре 2016 года 47-летнему рефери был поставлен диагноз – астроцитома третьей степени. Лечение, которое помогли оплачивать клубы из КХЛ, а также друзья и родственники, не дало нужного результата.

Напомним, Кадыров работал на матчах КХЛ с момента ее создания. 8 сентября прошлого года арбитр стал вторым в истории отечественного хоккея судьей, который достиг рубежа в 700 проведенных матчей в чемпионатах России в качестве главного рефери. 

Отметим, что за всю профессиональную карьеру он успел обслужить игры двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
КХЛ: Выражаем искренние соболезнования родным и близким Рафаэля КадыроваНа официальном сайте КХЛ появилось сообщение, посвященное известному российскому арбитру Рафаэлю Кадырову, который ушел из жизни 20 января.Алексей Ярушкин: Я понимаю, что «Спартак» выглядит слабоИсполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин назвал причины поражения от «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.Вячеслав Буцаев: В матче со «Спартаком» были шероховатости, но играла командаГлавный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:1).Борис Майоров: Венька Александров был быстрее Мозякина. Его рекорд не побить!Борис Майоров: Венька Александров был быстрее Мозякина. Его рекорд не побить!Наш эксперт сравнивает нынешний рекорд Сергея Мозякина с уникальным достижением советского нападающего Вениамина Александрова.«Он меня обвиняет во всем, критикует…» Как Разин наезжал на Крикунова (видео)«Он меня обвиняет во всем, критикует…» Как Разин наезжал на Крикунова (видео)Очень оригинальную пресс-конференцию мы увидели в Екатеринбурге после матча «Автомобилист» – «Югра» (0:2).Девушки пробиваются в звено к Ковальчуку. Главное о первом женском Матче звездДевушки пробиваются в звено к Ковальчуку. Главное о первом женском Матче звездВ Уфе прошел первый в истории матч звезд ЖХЛ. Победу, как и в Кубке Вызова, одержала команда Запада, а игра собрала рекордные 8000 зрителей.СКА досрочно занял первое место в дивизионе БоброваСКА стал досрочным победителем дивизиона Боброва после поражения минского «Динамо» от одноклубников из Риги (1:3).«В обороне так нельзя». Самокритика Знарка и Кови после внезапного поражения«В обороне так нельзя». Самокритика Знарка и Кови после внезапного пораженияА в «Йокерите» не пожалели, что взяли в Петербург жен хоккеистов.Чарльз Геноуэй: Эмоции Ковальчука после гола? Он вообще эмоциональный игрок, ничего страшного нетЗащитник «Йокерита» Чарльз Геноуэй поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:5).Ярно Коскиранта: Победу «Йокерита» можно назвать заслуженнойНападающий СКА Ярно Коскиранта в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).Владимир Юрзинов: У нас идет сейчас ожесточенная борьба за место в плей-оффГлавный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов прокомментировал победу своей команды над «Трактором» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Анвар Гатиятулин: Хотел бы извиниться за сегодняшнюю игру. Это моя ошибка в подготовкеГлавный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своих подопечных от «Куньлуня» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Юкка Ялонен: После того, как Ковальчук забросил вторую шайбу, он начал праздновать перед скамейкой «Йокерита»Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен поделился мнением о победе над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:3).Олег Знарок: Против «Йокерита» СКА отвратительно сыграл в оборонеГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о поражении от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).Егор Яковлев: От «Йокерита» не ожидали ничего нового: они бьют исподтишка, постоянно тыкаютсяЗащитник СКА Егор Яковлев поделился мнением о поражении от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).Илья Ковальчук: Если бы не Коскинен, проиграли бы «Йокериту» 3:10Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о поражении от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).Кто обыграл и переиграл лучшую команду КХЛ: бывший тренер по делу победил СКАКто обыграл и переиграл лучшую команду КХЛ: бывший тренер по делу победил СКАИ это при том, что СКА вел 2:0 уже в первом периоде.СКА проиграл «Йокериту», прервав пятиматчевую победную сериюВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома проиграл «Йокериту» со счетом 3:5.«Спартак потерпел восьмое поражение кряду, уступив на выезде «Сочи»матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на домашнем льду обыграл столичный «Спартак» со счетом 4:1.«Слован» на выезде обыграл «Нефтехимик», одержав шестую победу подрядХоккеисты «Слована» обыграли в гостях «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
Главные новости
Футбол
Россиянки побеждают в Австралии, «Барселона» снимает проклятие, а биатлонисты снова пишут письма. Новости утра
Ралли
Задай вопрос пилотам «КАМАЗ-мастер»!
Теннис
Макарова и Веснина вышли в третий круг парного турнира на Australian Open
Футбол
Юрченко останется в «Анжи» до конца сезона
Теннис
Светлана Кузнецова: Разговоры Янкович с тренером немного отвлекали от игры
Хоккей
Ушел из жизни арбитр Рафаэль Кадыров
Футбол
Президент «Реала» принял решение продать Роналду
Теннис
Кузнецова обыграла Янкович в третьем круге Australian Open и вышла на Павлюченкову
Футбол
Тьерри Анри: Возможно, Алексис Санчес присоединится к своему другу Видалю в «Баварии»
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис», Овечкин и Кузнецов набрали по два очка
все новости
Рафаэль Кадыров
Рафаэль Кадыроввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости