«Челси» отказался продавать Беговича в «Борнмут»

Голкипер «Челси» Асмир Бегович сохраняет шансы на переход в «Борнмут». Хотя «синие» отклонили первое предложение в районе десяти миллионов фунтов, «вишневые» не оставляют попыток договориться с лидерами премьер-лиги, сообщает The Telegraph.

Главный тренер «Челси» Антонио Конте готов отпустить Беговича в случае достойного предложения и желания самого вратаря. При этом итальянец предпочел бы, чтобы 29-летний босниец остался в клубе до конца сезона.

В нынешнем сезоне Бегович провел лишь четыре матча, а с учетом того, что «Челси» вылетел из Кубка лиги и не играет в еврокубках, голкипер может рассчитывать только на участие в матчах Кубка Англии.

Отметим, что летом на Беговича претендовали «Эвертон» и «Вест Хэм», но в связи с неопределенностью в отношении будущего бельгийца Тибо Куртуа, «Челси» отказал обоим клубам.